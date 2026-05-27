제주서 고사리 채취객 길잃음 사고 잇따라
제주에서 고사리 채취객의 길잃음 사고가 연이어 발생하고 있다.
제주소방안전본부에 따르면 27일 오후 12시28분쯤 서귀포시 표선면 따라비오름 인근에서 70대 남성 A씨가 길을 잃었다고 신고했다.
소방당국은 A씨의 휴대전화 GPS를 활용해 수색에 나섰고, 신고 1시간 20여분 만에 119구조견이 A씨를 발견했다. A씨는 건강 상태가 양호해 귀가 조치됐다.
앞서 25일에는 서귀포시 색달동에서 60대 여성 2명이, 23일에는 제주시 해안동 어승생제2수원지 인근에서 60대 여성이 각각 길을 잃었다. 이들은 모두 휴대전화 위치정보를 통해 구조돼 무사히 집으로 돌아갔다.
제주에서는 고사리철이 시작된 지난 3월 31일부터 이달 27일까지 길잃음 사고가 71건, 안전사고가 4건 발생했다.
소방 관계자는 “고사리를 채취할 때는 반드시 충분히 충전된 휴대전화를 지참하고 지인과 함께 산에 들어가야 한다”며 “음식과 물을 챙기고, 손전등과 호루라기를 준비해 만일의 상황에 대비해 달라”고 당부했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사