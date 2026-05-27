트럼프 임기 중 달 착륙 노리는 美…NASA, 달 기지 청사진 공개
블루 오리진 등 민간기업 참여…“중국보다 먼저 달 간다”
트럼프 대통령 임기 중인 2028년을 목표로 우주비행사를 달에 보내는 것을 추진하고 있는 가운데 미 항공우주국(NASA)이 구체적인 장비 개발 계획을 공개했다.
BBC방송은 NASA가 26일(현지시간) 달 기지 건설 계획의 일환으로 달에 투입할 로봇 착륙선과 드론, 수송 차량 등에 대한 세부 계획을 발표했다고 보도했다. 또 아마존 창업자 제프 베이조스가 설립한 블루 오리진을 비롯해 인튜이티브 머신스, 애스트로보틱 등 민간 우주기업들과 관련 장비 개발 계약을 체결했다고 전했다.
BBC는 트럼프 대통령 임기 종료 시점인 2029년 전에 미국인을 다시 달에 착륙시키려 하고 있으며 중국과의 우주 경쟁이 격화되는 상황에서 NASA 역시 가시적인 성과를 보여줘야 한다는 압박을 받고 있다고 분석했다.
NASA는 지난 3월 총 200억달러(약 30조원)가 투입되는 ‘이그니션 달 기지’ 프로그램을 발표했으며, 이 계획은 2032년까지 3단계로 진행된다. 우선 1단계에서는 로봇 착륙선과 드론을 달에 보내 지형을 탐사하고 지도를 제작한다. 이후 우주비행사들이 달에 착륙할 경우 통신 장비와 과학 기기를 운반할 수 있는 수송 차량도 투입할 예정이다. 마지막 단계에서는 달 표면에 핵분열 원자로와 태양광 발전 시설 등을 구축해 준영구적 거주 기지를 만드는 것이 목표다.
재러드 아이작먼 NASA 국장은 “이번 계획은 미국이 다시는 달을 포기하지 않겠다는 의미”라고 밝혔다. 하지만 우주 탐사 전문가들 사이에서는 회의적인 시각도 적지 않다. NASA는 지난 4월 우주비행사 4명을 태운 유인 달 탐사선 아르테미스 2호를 달 궤도에 보내는 데 성공했지만, 달 표면에 인간을 착륙시킬 수 있는 유인 착륙선은 확보하지 못한 상태다.
영국 개방대학교의 달 과학자인 시메온 바버는 “가장 어려운 단계는 우주비행사를 달 표면에 안전하게 착륙시키는 것”이라며 “NASA가 이 시점에서 계획을 발표한 데에는 정치적 동기도 작용한 것으로 보인다”고 말했다. 이는 미국이 중국과의 우주 개발 경쟁에서 우위를 점하고 있다는 점을 대내외에 과시하려는 것으로 보인다.
한편 중국은 지난 25일 유인우주선 선저우 23호를 발사해 톈궁 우주정거장 도킹에 성공했으며, 2030년까지 인간을 달 표면에 보내는 것을 목표로 하고 있다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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