김희수 진도군수 후보, 후보자비방 공선법 위반 혐의 고발당해

김희수, 경쟁 후보 겨냥해 “정치공작을 벌이고 있다” 취지 발언



김희수, 군수 재임 중 ‘처녀 수입…군민 막말’ 논란



김희수, 뇌물수수·직권남용 혐의도 검찰 수사

김희수 무소속 진도군수 후보가 유세차량 앞에서 마이크를 잡고 선거 유세 운동을 하고 있다. 동영상 캡처

김희수 전남 진도군수 후보가 경쟁 후보를 겨냥해 “정치공작을 벌이고 있다”는 취지의 발언을 했다가 공직선거법 위반 혐의로 고발당하면서 진도군수 선거전이 법적 공방으로 번지고 있다.



27일 법조계 등에 따르면 진도군민 A씨는 전날 김 후보를 공직선거법상 후보자비방죄 혐의로 진도경찰서에 고발했다. A씨는 김 후보가 선거 유세 과정에서 언급한 ‘석산 허가자’와 관련된 인물로 알려졌다.



고발장에선 김 후보가 최근 거리 유세에서 “군민 안전과 건강을 위해 석산 허가를 내주지 않았더니 앙심을 품고 말도 안 되는 짓을 했다”며 “상대 후보가 군수를 해보려고 2년 전부터 정치공작을 벌였다”는 취지 발언을 적시했다. 고발인 측은 김 후보가 언급한 ‘상대 후보’가 더불어민주당 이재각 후보를 지칭한 것이라고 주장했다.



A씨 측 대리인인 법무법인 동인은 “이재각 후보는 석산 허가와 관련해 어떠한 사주나 개입을 한 사실이 없다”며 “그럼에도 김 후보가 선거 유세 현장에서 허위 사실을 적시해 상대 후보를 비방했다”고 밝혔다.



고발인 측은 당시 유세 장면이 담긴 영상 등을 증거 자료로 경찰에 제출한 것으로 전해졌다. 경찰은 조만간 고발인과 피고발인 조사를 진행하는 등 본격적인 수사에 착수할 방침이다.









앞서 김희수(사진) 후보는 군수로 재직하던 지난 2월 4일 해남문화예술회관에서 열린 전남 행정통합 타운홀미팅에서 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 발언을 해 외교적 논란과 사회적 파장을 일으켰다.



이 발언은 행사 생중계를 통해 그대로 전파됐고, 국내외에서 비판이 거세게 일었다. 이에 민주당은 김 후보에 대한 비상징계 안건을 상정해 최고위원 전원 만장일치로 제명을 의결했다.



김 후보는 또 같은달 9일 진도군 군내중 체육관에서 열린 ‘군민과의 대화’ 자리에서 도로 관련 민원을 제기하는 군민들에게 욕설을 섞어 고성을 지르며 주민들의 원성을 샀다.



김 후보는 먼저 한 민원인이 목소리를 높여 도로 관련 문제를 제기하자 “허참 애통터질 일이세”라며 비꼬았고, 항의하는 한 군민에게 “고놈도 시끄럽네” “개XX XX”이라며 욕설을 했다.



특히 김 후보는 군수 재직 시 업자로부터 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의와 직권남용권리행사방해 혐의로 현재 검찰 수사도 받고 있다.



김 후보는 2023년 진도읍 사택 조성 과정에서 나무·골재 등 수천만원 상당의 건설 자재를 A씨로부터 제공받은 혐의를 받는다. 또 진도항 내 항만시설 사용허가 과정에서 골재채취 업체 대표 A씨로부터 금품을 받고, 특정 업체에 불이익을 준 혐의도 받고 있다.



진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김희수 전남 진도군수 후보가 경쟁 후보를 겨냥해 “정치공작을 벌이고 있다”는 취지의 발언을 했다가 공직선거법 위반 혐의로 고발당하면서 진도군수 선거전이 법적 공방으로 번지고 있다.27일 법조계 등에 따르면 진도군민 A씨는 전날 김 후보를 공직선거법상 후보자비방죄 혐의로 진도경찰서에 고발했다. A씨는 김 후보가 선거 유세 과정에서 언급한 ‘석산 허가자’와 관련된 인물로 알려졌다.고발장에선 김 후보가 최근 거리 유세에서 “군민 안전과 건강을 위해 석산 허가를 내주지 않았더니 앙심을 품고 말도 안 되는 짓을 했다”며 “상대 후보가 군수를 해보려고 2년 전부터 정치공작을 벌였다”는 취지 발언을 적시했다. 고발인 측은 김 후보가 언급한 ‘상대 후보’가 더불어민주당 이재각 후보를 지칭한 것이라고 주장했다.A씨 측 대리인인 법무법인 동인은 “이재각 후보는 석산 허가와 관련해 어떠한 사주나 개입을 한 사실이 없다”며 “그럼에도 김 후보가 선거 유세 현장에서 허위 사실을 적시해 상대 후보를 비방했다”고 밝혔다.고발인 측은 당시 유세 장면이 담긴 영상 등을 증거 자료로 경찰에 제출한 것으로 전해졌다. 경찰은 조만간 고발인과 피고발인 조사를 진행하는 등 본격적인 수사에 착수할 방침이다.공직선거법상 후보자비방죄는 사실 여부와 관계없이 당선 또는 낙선을 목적으로 후보자를 비방할 경우 성립할 수 있으며, 유죄가 인정되면 3년 이하 징역 또는 500만원 이하 벌금형에 처해질 수 있다.앞서 김희수() 후보는 군수로 재직하던 지난 2월 4일 해남문화예술회관에서 열린 전남 행정통합 타운홀미팅에서 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 발언을 해 외교적 논란과 사회적 파장을 일으켰다.이 발언은 행사 생중계를 통해 그대로 전파됐고, 국내외에서 비판이 거세게 일었다. 이에 민주당은 김 후보에 대한 비상징계 안건을 상정해 최고위원 전원 만장일치로 제명을 의결했다.김 후보는 또 같은달 9일 진도군 군내중 체육관에서 열린 ‘군민과의 대화’ 자리에서 도로 관련 민원을 제기하는 군민들에게 욕설을 섞어 고성을 지르며 주민들의 원성을 샀다.김 후보는 먼저 한 민원인이 목소리를 높여 도로 관련 문제를 제기하자 “허참 애통터질 일이세”라며 비꼬았고, 항의하는 한 군민에게 “고놈도 시끄럽네” “개XX XX”이라며 욕설을 했다.특히 김 후보는 군수 재직 시 업자로부터 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의와 직권남용권리행사방해 혐의로 현재 검찰 수사도 받고 있다.김 후보는 2023년 진도읍 사택 조성 과정에서 나무·골재 등 수천만원 상당의 건설 자재를 A씨로부터 제공받은 혐의를 받는다. 또 진도항 내 항만시설 사용허가 과정에서 골재채취 업체 대표 A씨로부터 금품을 받고, 특정 업체에 불이익을 준 혐의도 받고 있다.진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지