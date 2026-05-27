하남시, 산불감시 드론스테이션 도입…봄철 산불 ‘0건’
경기 하남시가 산불감시용 드론 스테이션을 도입해 올해 봄철 산불 ‘0건’을 달성했다.
하남시는 지난 1월 20일부터 5월 15일까지 운영한 2026년 봄철 산불조심기간 동안 선제적 예방 활동과 AI 기반 첨단 감시 체계를 통해 단 한 건의 산불도 발생하지 않았다고 밝혔다.
시는 올해 산불방지대책본부 운영 과정에서 경기도 최초로 ‘산불감시용 드론 스테이션’을 도입해 기존 인력 중심 감시 체계를 AI 기술 기반의 상시 감시 체계로 전환했다.
드론 스테이션은 천현동과 춘궁동 등 2개소에 설치됐으며, 산불 취약지역을 중심으로 하루 5차례 자율 비행 감시를 실시해 산불 예방과 초기 대응 역량을 강화했다.
특히 AI 기능이 탑재된 드론 스테이션 운영으로 산불 사각지대를 줄이고 감시 효율성을 높이면서 산불감시원 인력도 대폭 축소됐다.
시는 산불감시 인력을 2024년 30명에서 올해 11명으로 줄였음에도 보다 촘촘한 감시망 구축이 가능해졌다고 설명했다.
이에 따라 산불 발생 초기 대응 시간이 단축되고 산림 인접 주거지역에 대한 안전관리 수준도 향상됐다는 평가다.
시는 유관기관과의 협업 체계도 강화했다. 드론 스테이션의 실시간 산불 감시 영상을 하남소방서 출동 장비와 연계해 화재 징후 발생 시 상황 전파부터 초동 대응까지 신속하게 이뤄질 수 있도록 시스템을 구축했다.
시는 올해 하반기 1억7000만원의 예산을 투입해 산불감시용 CCTV 3대를 추가 설치하고, 드론 스테이션과 연계한 상시 감시 체계를 더욱 확대할 계획이다.
시 관계자는 “경기도 최초로 구축한 산불감시용 드론 스테이션이 인력과 예산을 절감하면서도 산불 예방 효과를 높인 스마트 행정 사례가 됐다”며 “앞으로도 첨단 감시 체계를 지속 확대해 산림 보호와 시민 안전에 최선을 다하겠다”고 말했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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