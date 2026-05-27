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한전-경기도, 사회복지시설 냉난방기 지원사업 시행

입력:2026-05-27 16:33
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한전 경기북부본부. 한전 경기북부본부 제공

한국전력공사(이하 한전) 경기북부본부·경기본부는 경기도와 합동으로 기후격차 해소를 위해 사회복지시설 대상으로 고효율 냉난방기 지원 사업을 시행한다고 27일 밝혔다.

올해 사업규모는 총 10억원으로 250곳 복지시설이 지원대상이며, 해당 시설에서 고효율 냉난방기를 설치하는 경우 지원금액은 시설당 최대 400만원으로 제품구입가격의 100%이내(또는 제품별 한도 이내)로 지원한다.

지원대상은 경기도내 17개 시·군에 위치한 사회복지시설(노인복지법, 아동복지법, 장애인복지법에 의거 설립) 중에서 시·군 수요조사를 통해 선정하였으며 지원비용은 한전이 50%, 경기도 및 시·군이 50% 부담한다.


한전은 에너지 효율향상을 위해 사회복지시설 대상으로 고효율 냉난방기 설치비용의 최대 50%를 지원하는 사업을 추진해 왔으며, 최근 기후변화로 인한 에너지 불평등이 심화됨에 따라 2024년부터 경기도와 ‘기후격차 해소를 위한 냉난방기 공동지원사업 협약’을 체결해 지원을 확대했다.

이에 따라 2025년에는 약 8억4000만원(한전 50%, 경기도 및 시·군 50%)을 집행해 경기도내 사회복지시설 279곳에 최신 고효율 냉난방기 설치를 지원했으며, 2027년까지 총 30억원 규모로 약 780여곳 사회복지시설에 고효율 냉난방기 설치를 지원할 예정이다.

박종운 한전 경기북부본부장은 “지난해에 이어 경기도와 함께 사회복지시설의 고효율 냉난방기 설치비용을 지원하고 에너지 비용 부담을 덜어줌으로써 시설의 경제적 부담 해소에 기여할 수 있게 된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 사회복지시설 환경개선을 위해 힘쓰며, 에너지 복지 사각지대 해소에 앞장서겠다”고 밝혔다.


의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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