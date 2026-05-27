한전-경기도, 사회복지시설 냉난방기 지원사업 시행

한전 경기북부본부. 한전 경기북부본부 제공

한전은 에너지 효율향상을 위해 사회복지시설 대상으로 고효율 냉난방기 설치비용의 최대 50%를 지원하는 사업을 추진해 왔으며, 최근 기후변화로 인한 에너지 불평등이 심화됨에 따라 2024년부터 경기도와 ‘기후격차 해소를 위한 냉난방기 공동지원사업 협약’을 체결해 지원을 확대했다.