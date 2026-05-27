“민주당, 대구시장 선거 이겨보자고 행정통합 안 해줘”
경북도지사 후보 TV토론 격돌…행정통합무산·신공항 책임 공방 벌여
경북도지사 선거 TV 토론회에서 더불어민주당 오중기 후보와 국민의힘 이철우 후보가 대구·경북 행정통합과 신공항 사업을 둘러싸고 공방을 벌였다. 양측은 무산 책임과 사업 지연 원인을 놓고 날 선 대화를 주고 받았다.
경북도선거방송토론위원회가 주관하고 KBS 대구방송총국이 생중계한 27일 경북도지사 후보 토론회에서 민주당 오 후보와 국민의힘 이 후보는 질문과 답변 순서 및 방식 등을 두고 옥신각신하며 치열한 기싸움을 벌이기도 했다.
이번 선거에서 맞대결을 벌이고 있는 두 후보는 대구·경북 행정통합과 관련 상대 소속 정당 등에 무산 책임을 제기했다.
이 후보는 “민주당에서 대구시장 선거에서 이겨보자고 행정통합을 해주지 않았다고 판단한다”며 “대구와 경북을 통합하면 누구를 내도 당선 안 된다고 보고 대구는 해볼 만하다는 이런 전략이 깔린 것”이라고 주장했다.
오 후보는 “기본적으로 국민의힘 의견이 모이지 않았고 경북 북부권이 반대했으며 국민의힘 경북도지사 후보 경선에 참여하신 분들도 반대했다”며 “정부 탓을 하면 안 된다”고 되받았다.
신공항 사업에 진전이 없는 것에 대해서도 두 후보는 책임론을 제기하며 추진 전략에서 차이를 보였다.
오 후보는 “신공항 유치를 위해 군위군을 대구시에 헌납하고 경북이 얻은 게 무엇이냐”며 “주도권도 대구시에 다 빼앗기고 1조원 빚을 내서 신공항 사업을 하자고 하는데 이는 행정 대참사”라고 이 후보를 겨냥했다.
또 “신공항은 첫 삽도 뜨지 못한 채 제자리걸음을 하고 있다”며 “추경호 대구시장 후보는 국가사업으로 전환하자고 하고 이철우 후보는 빚을 내서 하자고 하니 서로 원팀인지도 잘 모르겠다”고 말했다.
이에 이 후보는 “대구와 경북은 어차피 통합해야 하고 신공항을 만드는 게 훨씬 덕이라는 심정으로 미래를 보고 했는데 그것을 비난하면 안된다”고 했다.
그러면서 “기부대양여방식 사업이 경기가 나빠 잘 안되고 공공자금관리기금은 정부에서 잘 안 빌려준다”며 “공공자금관리기금은 공짜가 아니고 이자를 지급해야 하는 것이고 은행에서 빌리는 것과 이자 차이가 0.2%여서 대구와 경북이 이를 부담해 먼저 착공하자는 것”이라고 설명했다.
소멸 극복 대책에 대해서는 오 후보는 좋은 일자리와 우수한 교육 인프라, 든든한 의료 체계 구축을 최우선 과제로 추진하겠다고 밝혔다.
또 청년 맞춤형 주거와 양육 대책 추진, 세금 감면과 규제 특례로 기업하기 좋은 경북 만들기, 전략산업 육성, 공공기관 유치와 좋은 일자리 창출 등을 공약했다.
이 후보는 “중앙집권제를 하니 지방을 잘 모르는 분들이 지방정책을 만들고 이러다 보니 수도권 중심의 정책이 된다”며 “수도권이 교육, 문화, 일자리 등이 다 잘 돼 있으니 젊은이들이 수도권으로 간다”고 진단했다. 그러면서 “지금은 정책을 바꿔야 한다”며 “지방시대를 열지 않으면 소멸을 막을 수 없다”고 강조했다.
지난해 발생한 대형 산불 피해 복구와 관련한 발언에서 오 후보는 “역대 최악 산불로 큰 피해가 났는데 8일 동안 휴가를 내고 대선에 출마하고 도민을 내팽개친 분이 왜 도지사 하러 나왔느냐”고 이 후보를 비판했다.
이에 이 후보는 “지역을 살려보자고 한 것이고 산불 피해 복구의 필요성을 강조하러 대선에 나갔다고 누차 이야기했다”며 “오 후보는 기회가 있으면 안 나가겠느냐, 하기야 자격이 안 되니 안 나겠지”라고 공격했다.
취약한 응급의료 해결책에 대한 공통 질문에 두 후보는 국립의대 유치에 한목소리를 냈다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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