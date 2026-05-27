한국춤평론가회, ‘신무용 100년’ 조명 세미나 개최
발족 45주년 맞아 대학로 예술가의 집서 개최… 평론·역사·창조적 변용 다각도 조명
한국춤평론가회(회장 유인화)가 오는 6월 4일 오후 1시 서울 대학로 예술가의 집에서 ‘신무용 100년을 말하다’를 주제로 세미나를 연다. 올해로 발족 45주년을 맞은 한국춤평론가회가 한국 춤 문화의 변화 양상을 짚어보기 위해 마련한 자리다.
이날 기조발제는 국수호 전 국립무용단 예술감독과 조은경 월간 춤 주간의 대담으로 문을 연다. 이어 박민경(무용비평의 궤적), 심정민(신무용과 초기 현대무용), 김호연(한국 춤의 창조적 변용), 윤대성(한국 발레의 수용과 확장) 춤 평론가가 차례로 발표를 맡는다.
사회는 정기헌 회원이 맡으며, 발제 후에는 유인화, 김경애, 이동우, 정희창, 권경하 회원 등이 참여하는 지정토론과 종합 자유토론이 진행될 예정이다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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