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한국춤평론가회, ‘신무용 100년’ 조명 세미나 개최

입력:2026-05-27 16:31
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발족 45주년 맞아 대학로 예술가의 집서 개최… 평론·역사·창조적 변용 다각도 조명

한국춤평론가회(회장 유인화·사진)가 오는 6월 4일 서울 대학로 예술가의 집에서 ‘신무용 100년을 말하다’ 세미나를 개최한다. (사진=한국춤평론가회)

한국춤평론가회(회장 유인화)가 오는 6월 4일 오후 1시 서울 대학로 예술가의 집에서 ‘신무용 100년을 말하다’를 주제로 세미나를 연다. 올해로 발족 45주년을 맞은 한국춤평론가회가 한국 춤 문화의 변화 양상을 짚어보기 위해 마련한 자리다.
이날 기조발제는 국수호 전 국립무용단 예술감독과 조은경 월간 춤 주간의 대담으로 문을 연다. 이어 박민경(무용비평의 궤적), 심정민(신무용과 초기 현대무용), 김호연(한국 춤의 창조적 변용), 윤대성(한국 발레의 수용과 확장) 춤 평론가가 차례로 발표를 맡는다.
사회는 정기헌 회원이 맡으며, 발제 후에는 유인화, 김경애, 이동우, 정희창, 권경하 회원 등이 참여하는 지정토론과 종합 자유토론이 진행될 예정이다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

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