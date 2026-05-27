로잔컬리지에잇인천 ‘2026 스포츠데이’ 개최
인천글로벌캠퍼스에 위치한 로잔컬리지에잇인천은 최근 ‘2026 스포츠데이’ 행사를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사에는 플레이위드어스 스포테인먼트 치어리더팀이 참여해 축하공연을 진행해 현장 분위기를 끌어올렸다. 특히 박기량을 비롯해 주예지, 나지원, 조나현, 황래경 등 치어리더들이 함께 무대에 올라 학생들과 관람객들의 호응을 이끌어냈다.
행사는 학생 참여형 체육 프로그램과 다양한 이벤트 중심으로 진행됐으며, 캠퍼스 구성원 간 교류와 화합을 높이기 위한 취지로 마련됐다. 현장에서는 응원 공연과 함께 단체 프로그램 등이 이어지며 축제 분위기를 형성했다.
최근 대학 및 교육기관 행사에서도 스포츠와 엔터테인먼트를 결합한 스포테인먼트 형태의 콘텐츠 활용이 늘어나는 가운데 업계에서는 유명 치어리더 팀과 연계한 현장 이벤트가 젊은 세대 중심의 콘텐츠 확산 효과를 높이고 있다는 분석도 나온다.
로잔컬리지에잇인천 관계자는 “학생들이 함께 즐기고 소통할 수 있는 스포츠데이 행사를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 문화·체육 프로그램을 통해 활기찬 캠퍼스 문화를 조성해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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