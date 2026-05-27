창업 키우고 정착 돕고… 포항시 귀농귀촌 정책 ‘눈길’

최근 4년간 농업 분야 창업 90개 팀 발굴… 최대 3억 원 융자 지원

귀농 정착금·주택수리비 지원에 체류형 프로그램까지 운영

지난 19일 경북 포항시 북구 기북면 기북소리 두렁마을 복합문화공간에서 진행 중인 ‘농촌에서 살아보기 2기 오리엔테이션’. 포항시 제공

포항시 귀농귀촌 아카데미 참가자들이 지난해 6월 수료식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

포항시 귀농귀촌 단체인 ‘기북소리 두렁마을’ 관계자들이 지난 28일 북구 기북면 복합문화농장 두렁에서 문화행사를 개최하고 있다. 포항시 제공

주요 교육과정은 보물텃밭교육, 시골밥상교육, 귀농귀촌 컨설팅, 귀농귀촌 선도농가 견학, 슬기로운 농촌생활 등이다. 참가자들은 실질적인 정보 습득과 주민 교류를 통해 농촌 생활의 이해도를 높이고 정착 가능성을 점검한다.

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