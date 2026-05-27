창업 키우고 정착 돕고… 포항시 귀농귀촌 정책 ‘눈길’
최근 4년간 농업 분야 창업 90개 팀 발굴… 최대 3억 원 융자 지원
귀농 정착금·주택수리비 지원에 체류형 프로그램까지 운영
경북 포항시의 농업 분야 창업 지원이 눈길을 끌고 있다. 귀농·귀촌에 이어 청년 등의 창업을 통해 귀농인의 정착을 돕는 것이다.
27일 포항시에 따르면 신활력플러스사업추진단은 최근 4년간 90개 팀을 발굴해 농업 분야 창업을 지원했다. 이를 통해 개발된 저온숙성 막걸리나 포항 특산물을 활용한 과자 등이 주목받고 있다. 시는 농업 창업에 필요한 시설이나 가공 기계 구입 등에 쓸 수 있도록 3억 원까지 빌려주고 있다.
귀농인 정착 지원도 마련하고 있다. 우선 귀농인 정착을 위해 자부담 100만 원을 조건으로 가구당 400만 원을 지원한다. 마찬가지로 자부담 250만 원을 조건으로 주택 수리비를 1000만 원을 지원한다. 귀농 연수생(8팀)을 선발하고, 선도 농가에서 배우는 기간에 교육훈련비를 지급하고 기초 영농기술 교육을 제공한다.
포항시는 또 매년 상·하반기 연 2회 귀농귀촌 아카데미를 운영하고 있다. 귀농·귀촌을 준비하는 예비 농업인과 초기 정착 농업인을 대상으로 귀농·귀촌 정책, 농업 법률 및 농지 임대차, 토양 및 재배 기초, 병해충 관리, 스마트팜 이해 등 농업 전반에 대한 기본적인 교육을 진행한다. 농가 현장 견학(1회)도 포함된다.
포항시는 지난 20일부터 도시민들의 안정적인 귀농·귀촌을 지원하기 위한 ‘농촌에서 살아보기 시즌 2’를 진행 중이다. 오는 7월 17일까지 2개월간 이어지는 프로그램은 귀농·귀촌을 원하는 도시민에게 농촌에서 일정 기간 거주하며 농촌 환경에 적응하는 데 도움을 주자는 취지다. 대상은 타 지역에서 포항으로 귀농·귀촌을 원하는 18세 이상 도시민들이다. 포항시는 참가자들에게 연수비 명목의 생활비 등을 지원한다.
주요 교육과정은 보물텃밭교육, 시골밥상교육, 귀농귀촌 컨설팅, 귀농귀촌 선도농가 견학, 슬기로운 농촌생활 등이다. 참가자들은 실질적인 정보 습득과 주민 교류를 통해 농촌 생활의 이해도를 높이고 정착 가능성을 점검한다.
포항시 농업기술센터 관계자는 “참가자들이 미리 살아보기를 통해 농촌의 매력과 가능성을 발견하는 계기가 될 것”이라며 “지역 상생과 도시민 유입을 함께 이끄는 귀농귀촌 프로그램을 지속적으로 운영할 계획”이라고 말했다.
포항시의 귀농·귀촌 정책 및 정보는 다음 달 19일(금)부터 21일(일)까지 서울 양재동 aT센터 제1전시장에서 열리는 ‘2026 국민팜엑스포’에서도 얻을 수 있다.
대한민국을 대표하는 귀농·귀촌 박람회인 국민팜엑스포는 올해 ‘내 일(Job)이 있는 농촌, 내일(Tomorrow)이 있는 우리 농업’이라는 슬로건 아래 지역별 귀농·귀촌 정보를 비롯해 농지은행 상담 및 설명회, 농업분야 K스타트업 공모전, 고향사랑기부제 및 귀농귀촌아카데미 등 교육·체험·네트워크를 동시에 제공하는 실효성 중심의 행사로 진행된다.
포항시를 비롯해 충청·경상·전라·강원 등 전국의 주요 지자체와 교육청, 스타트업 등 100여 곳이 상담 및 홍보 부스를 마련할 예정이다. 국민팜엑스포 사전등록자는 엑스포 기간 박람회 현장에서 사용할 수 있는 쿠폰(5000원)과 키링 등 선물을 받을 수 있다. 지자체 및 기관, 단체, 개인의 엑스포 참가 신청 및 사전 관람 등록은 ‘2026 국민팜엑스포(kukminfarm.kr)’나 ‘QR코드’를 통해 할 수 있다.
박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr
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