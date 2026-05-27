김수현 측 “김세의 구속, 마침내 진실 증명…믿고 기다려줘 감사”
배우 김수현 측은 김세의 가로세로연구소 대표가 고 김새론 관련 허위 내용을 유포한 혐의로 구속된 데 대해 “마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 됐다”고 밝혔다.
김수현 소속사 골드메달리스트는 27일 입장을 내고 “객관적 증거에 기반해 진실을 밝혀주신 수사기관의 노력에 깊이 감사드린다”며 이같이 말했다. 이어 “가로세로연구소 측이 김수현에 대해 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인됐다”며 법원이 명예훼손, 협박 등의 혐의와 사안의 중대성을 인정했다고 주장했다.
김세의 대표는 김수현이 미성년자였던 김새론과 교제했으며 김새론 사망 원인이 김수현의 채무 변제 압박 때문이라는 허위 사실을 유튜브 등으로 유포한 혐의를 받는다. 인공지능(AI)을 활용해 김새론의 음성을 조작해 김수현의 명예를 훼손한 혐의도 있다. 서울중앙지법은 전날 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 “증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다”며 김 대표에 대한 구속 영장을 발부했다.
김수현은 지난해 3월 기자회견에서 김새론과의 교제는 인정하면서도 미성년 시절은 아니었다고 주장한 바 있다. 골드메달리스트는 “김수현은 1년 전 기자회견에서 ‘믿어 달라고 하지 않겠다. 꼭 증명하도록 하겠다’고 약속했다. 김수현의 지난 1년은 오직 그 약속을 지키기 위한 시간이었다”며 “그동안 김수현을 믿고 기다려주신 모든 분께 깊이 감사드린다”고 전했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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