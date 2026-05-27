“교회 어디 갈까” 막막했던 개발자…작은 교회와 성도 잇다
이진석 스마트처치 대표
불과 3분 만에 설교 영상과 온라인 주보까지 갖춘 교회 홈페이지가 만들어졌다. 교회 이름과 이메일, 교회 소개만 차례로 입력하면 된다. 이용 대상은 개척을 앞둔 교회와 미자립교회, 외국인 디아스포라 교회다.
지난해 7월 시작된 무료 교회 홈페이지 서비스 스마트처치(대표 이진석)엔 27일 기준 132개 교회가 가입했다. 사이트 개설비와 월 사용료는 한 푼도 받지 않는다. 교회가 자율적으로 후원하는 길만 열려 있다.
“저부터가 한때 교회 공동체를 찾아 헤맨 성도였거든요. 제 주변 지역교회는 적지 않은데 막상 출석할 교회를 온라인에서 찾아보려니 쉽지 않더라고요. 막상 찾아도 홈페이지를 살펴보면 교회 관련 정보도 적었고요. 교회 웹서비스 시장은 제작 비용이 천차만별인데다 부르는 게 값이에요. 교회 온라인 주보와 홈페이지를 만들어 본 개발자 경험을 살려겠다고 생각했습니다.”
최근 서울 중구의 한 카페에서 만난 이진석(37) 대표는 “작은 교회도 온라인 환경에 설 수 있도록 발판을 마련하고자 했다”며 이렇게 말했다. 예배 안내와 사역 자료 같은 정보만 홈페이지에 담아도 출석할 교회를 찾는 이들이 이단 염려를 내려놓고 낯선 교회의 문턱을 넘을 수 있을 거란 생각에서다.
그는 이단·사이비 단체 악용을 막기 위한 절차도 뒀다. 약관에 이단 가입 제한 조항을 두고, 주요 교단 이단 결의 내용과 현대종교(이사장 탁지일 교수) 자료를 살핀다. 그래도 판단이 어려운 경우엔 출석 중인 서울 천호제일감리교회의 장이규 목사에게 자문을 구한다.
서비스를 무료로 제공한 배경에는 쌍둥이 형 이관석(37)씨의 도움이 있었다. 전업 투자자로서 서비스 운용을 밑받침한 것이다. 이 대표는 “제 생계 문제가 걸려 있었다면 이 일을 지속하기 어려웠을 것”이라며 “돈 문제 앞에서 자유할 수 있어 감사하다”고 했다.
수익을 우선하지 않는 운영이 여전히 불안하지 않은지 묻자 이 대표는 “걱정이 잘 들지 않는다”고 답했다. 한때 남들과 자신을 비교하며 무너진 시간이 있었지만, 일할 기회를 얻고 정착할 교회 공동체를 만나는 과정에서 하나님이 삶을 인도하고 계신다는 믿음이 생겨난 것이다.
고등학교 때 예수 그리스도를 영접한 그는 “예수님의 인생이 자신을 위한 삶이 아니었듯, 나 역시 하나님 나라를 위해 살아야겠다고 생각했다”며 “‘하나님 나라를 구하라’는 담임목사님 설교를 듣고 소명을 재발견하게 됐다”고 했다.
이 대표는 교회들이 온라인에서 소개되는 데 그치지 않고 후원으로도 이어지길 기대했다. 재정이 어려운 교회들이 도움을 받을 수 있도록 뒷받침하기 위해서다. 해외 교회와 외국인 디아스포라 교회로도 서비스를 넓힐 계획이다. 그는 “귀한 사역을 하지만 현실적인 어려움을 겪는 교회들이 있다”며 “스마트처치를 통해 그런 교회에 후원이 이어질 수 있으면 좋겠다”고 말했다.
글·사진=김연우 기자 yeon@kmib.co.kr
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