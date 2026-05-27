대규모 복합 재난 대비…대전소방 ‘긴급구조종합훈련’ 실시

소방대원들이 27일 대전 중부권광역우편물류센터에서 긴급구조종합훈련을 하고 있다. 대전소방본부 제공

소방과 경찰, 지자체, 군부대, 의료기관 등 26개 기관·단체가 참여했으며 인원 316명과 차량·장비 57대가 동원됐다.