대규모 복합 재난 대비…대전소방 ‘긴급구조종합훈련’ 실시
대전동부소방서는 27일 중부권광역우편물류센터에서 ‘2026년 긴급구조종합훈련’을 실시했다.
훈련은 지진 발생에 따른 건축물 붕괴와 화재, 가스냉동고 폭발, 유해화학물질 유출, 다수사상자 발생 등 대규모 복합재난 상황을 가정해 진행됐다.
소방과 경찰, 지자체, 군부대, 의료기관 등 26개 기관·단체가 참여했으며 인원 316명과 차량·장비 57대가 동원됐다.
각 기관은 재난 상황 전파부터 긴급구조지휘대 운영, 긴급구조통제단 가동, 인명구조 및 화재진압, 다수사상자 응급처치와 이송, 유해화학물질 제거, 긴급 복구 활동 등 실제 재난 상황에 대비한 대응 절차를 훈련했다.
안정미 대전동부소방서장은 “대규모 복합재난은 반복적인 훈련과 대응체계 점검이 필요하다”며 “앞으로도 실전과 같은 훈련을 통해 재난 대응역량을 강화하고 시민의 생명과 재산을 보호하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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