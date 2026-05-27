배수관 공사 중 토사 무너져 1명 사망…경찰 수사 착수
부목 설치 여부 등 조사
작년에도 유사 사고 발생
서울 강남구 수서동의 한 아파트 공사 현장에서 27일 토사가 무너지는 사고가 발생해 한 명이 숨졌다. 경찰은 사고 원인에 대한 수사에 착수했다.
경찰 및 소방 당국에 따르면 이날 오후 12시20분쯤 수서동 아파트 인근의 하수관로 정비공사 현장에서 2ｍ 높이의 토사가 무너져 내리는 사고가 발생했다.
하수관로를 정비하다가 토사에 깔린 인부 3명 중 2명은 가까스로 탈출했으나 나머지 60대 남성 A씨는 심정지 상태로 발견됐다. A씨는 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐지만 오후 1시20분쯤 끝내 숨졌다.
서울경찰청은 언론 공지를 통해 수서경찰서가 사고에 대한 수사에 들어갔다고 밝혔다. 경찰은 토사가 무너지지 않도록 부목을 설치했는지 여부 등을 살펴볼 방침이다.
지난해 6월 13일에도 서울 강남구 은마아파트 공사 현장에서 비슷한 사고가 발생했다. 당시 노후화된 배수관 공사를 하던 작업자 2명이 땅 밑으로 매몰됐고, 이 중 60대 남성 1명이 사망했다.
김다연 기자 yan@kmib.co.kr
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