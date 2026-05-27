배수관 공사 중 토사 무너져 1명 사망…경찰 수사 착수

부목 설치 여부 등 조사

작년에도 유사 사고 발생

27일 매몰 사고가 발생한 서울 강남구 수서역 인근 하수관로 정비 공사 현장. 연합뉴스

인부 3명 중

2명은 가까스로 탈출했으나 나머지 60대 남성 A씨는 심정지 상태로 발견됐다.

심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐지만 오후 1시20분쯤 끝내 숨졌다.