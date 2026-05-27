“재러드가 중동의 마우리시오” 베네수엘라의 ‘그림자 총독’ 논란
공식 임명 없이 외교·투자 전반 영향력…WP “감독·견제 장치 부재”
니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 공식 직책이 없는 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근이 사실상 베네수엘라의 비공식 ‘총독’ 역할을 하고 있다는 보도가 나왔다.
워싱턴포스트(WP)는 25일(현지시간) 복수의 관계자를 인용해 쿠바 망명자 가정 출신의 플로리다 변호사이자 라라펀드 대표인 마우리시오 클라베르카로네(51)가 델시 로드리게스 임시 대통령 체제의 베네수엘라에서 막강한 영향력을 행사하고 있다고 보도했다.
트럼프 1기 행정부에서 백악관 국가안보회의(NSC) 서반구 담당 국장을 지낸 그는 워싱턴 정가에서 ‘트럼프의 중남미 해결사’로 통한다. 그는 마두로 축출 계획 수립 과정에도 관여했으며 지난 1월 3일 마두로 축출 이후 비공식 외교 채널 역할을 맡아왔다고 한다.
특히 베네수엘라의 약 1700억달러(약 255조원) 규모 국가 채무 재조정 자문사 선정 과정에서 특정 금융회사를 추천했다는 의혹이 제기됐다. 클라베르카로네는 WP 인터뷰에서 자신을 “연결자(connector)”라고 표현했다.
또 자신을 트럼프 대통령의 사위이자 중동 협상가인 재러드 쿠슈너와 비교하는 질문에 “재러드가 중동의 마우리시오”라고 답하면서도 자신은 정책 결정권자가 아니라고 선을 그었다.
미국 국무부 역시 성명을 통해 “그가 정부를 대신해 행동하거나 지시를 내리는 위치에 있지 않다”고 밝혔다. 그러나 WP는 “그의 비공식적인 역할이 트럼프 행정부 내 외교·경제 분야의 투명성 부족을 부각시킨다”고 지적했다.
한편 클라베르카로네는 트럼프 1기 당시 미주개발은행(IDB) 역사상 첫 미국인 총재로 선출됐지만, 부하 직원과의 부적절한 관계 논란으로 2022년 사임했다. 이후 트럼프 2기 출범 직후 국무부 산하 라틴아메리카 특사로 임명됐으며 상원 인준이 필요 없는 130일 한시직 형태로 활동한 뒤 물러났다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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