“‘행정수도 세종’ 현실화”…행복청, 정부 출범 1년 성과 발표

세종 행복도시 전경. 행정중심복합도시건설청 제공

지난 1년 간 대통령 세종집무실, 국회세종의사당 건립을 본격화하고 도시 인프라를 대폭 확충했다고 27일 밝혔다.

먼저 행복청은 지난해 12월 대통령 세종집무실과 국회세종의사당이 들어설

했다. 지난 1월부터는 국가상징구역의 시설 배치와 토지이용계획 등 실제 도시계획에 필요한 요소를 검토하며 마스터플랜을 구체화하고 있다.

대통령 세종집무실은 내년 8월 착공, 2029년 8월 입주를 목표로 건축설계·부지조성 등의 후속절차를 진행 중이다.

국회세종의사당 건립의 경우 이달 마스터플랜 당선작을 선정했다. 행복청은 국회세종의사당이 대통령 세종집무실, 시민공간, 주변 도시축과 유기적으로 연결될 수 있도록 국회사무처의 후속 절차를 지원한다는 계획이다.

행정수도 완성을 위한 도시기반도 강화됐다. 미래

교통수요를 반영한

행복도시 광역교통개선대책 제4차 변경안’을 마련했으며 연말까지 변경 절차를 완료할 예정이다.

대중교통의 경우 반석~구암 BRT 1단계 개통 및 B2노선 연장 운행을 통해 대전과 행복도시를 잇는 광역 교통망이 완성됐다. 행복도시권 BRT 연간 이용객도 역대 최다 수준을 기록했다.

도시의 지속가능성을 확보하기 위한 교육·연구 기반은 더 강화됐다. 세종공동캠퍼스는 지난 3월 충남대 의대가 들어서며 1단계 임대형 캠퍼스 조성이 완료됐고, 공주대·충남대 분양형 캠퍼스도 착공에 들어가며 2단계 조성사업이 본격화 됐다.

강주엽 행복청장은 “지난 1년은 행정수도 세종이 구체적인 공간과 제도로 가시화된 시간이었다”며 “대통령 세종집무실과 국회세종의사당 건립을 차질 없이 추진하고, 도시 기반을 함께 확충해 행복도시를 대한민국 행정수도로 완성하겠다”고 말했다.