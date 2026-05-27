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인천세종병원, 지역 단체 등과 건강 증진 협약 체결

입력:2026-05-27 15:44
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오병희 인천세종병원장과 전상득 부천시 충청향우회장이 26일 협약식 후 기념촬영을 하고 있다. 인천세종병원 제공

인천세종병원은 지역사회 건강 증진과 협력 강화를 위해 부천시 충청향우회, 한국여성경제인협회 인천지회와 각각 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

전날에는 부천시 충청향우회, 이날에는 한국여성경제인협회 인천지회와 각각 협약식을 진행했다. 양일간 협약식에는 각 기관 주요 관계자들이 참석해 회원 삶의 질 향상 등 상호 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.

이번 협약은 지역사회 단체와 의료기관 간 협력체계를 강화하고 건강한 지역사회 조성을 위한 공동 활동을 확대하기 위해 마련됐다. 인천세종병원은 건강강좌, 심폐소생술 교육 등 다양한 프로그램을 운영하며 지역사회 건강 증진에 힘쓸 계획이다.


오병희 인천세종병원장은 “지역사회 여러 단체와의 협력을 통해 상생의 가치를 함께 실현할 수 있게 돼 뜻 깊게 생각한다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 병원이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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김민 기자
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