인천세종병원, 지역 단체 등과 건강 증진 협약 체결
인천세종병원은 지역사회 건강 증진과 협력 강화를 위해 부천시 충청향우회, 한국여성경제인협회 인천지회와 각각 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.
전날에는 부천시 충청향우회, 이날에는 한국여성경제인협회 인천지회와 각각 협약식을 진행했다. 양일간 협약식에는 각 기관 주요 관계자들이 참석해 회원 삶의 질 향상 등 상호 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.
이번 협약은 지역사회 단체와 의료기관 간 협력체계를 강화하고 건강한 지역사회 조성을 위한 공동 활동을 확대하기 위해 마련됐다. 인천세종병원은 건강강좌, 심폐소생술 교육 등 다양한 프로그램을 운영하며 지역사회 건강 증진에 힘쓸 계획이다.
오병희 인천세종병원장은 “지역사회 여러 단체와의 협력을 통해 상생의 가치를 함께 실현할 수 있게 돼 뜻 깊게 생각한다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 병원이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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