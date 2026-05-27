김제에 200억 규모 국산 콩 가공 거점 조성
농식품부 공모 선정… 2028년까지 추진
전국 논콩 재배면적 27% 차지
가공·연구·체험 결합한 융복합센터 구축
전국 최대 논콩 주산지인 전북 김제시에 200억 규모의 국산 콩 가공과 연구, 체험 시설이 들어선다.
전북특별자치도는 농림축산식품부 주관 ‘국산콩가공산업화 지원사업’ 공모에 김제시가 선정됐다고 27일 밝혔다. 사업은 올해부터 2028년까지 3년간 추진된다.
사업 대상지는 김제시 공덕면 공덕리 일원 1만6053㎡ 부지다. 전북도와 김제시는 이곳에 콩 가공센터와 융복합센터를 조성해 국산 콩 6차 산업화 거점으로 육성할 계획이다.
콩 가공센터에는 자동화 설비를 갖춘 두부 생산라인과 친환경 폐수처리시설, 보관창고 등이 조성된다. 융복합센터에는 국산 두부 제품 개발을 위한 연구시설과 체험홍보관, 보관시설 등이 마련된다.
김제시는 국내 최대 논콩 주산지다. 2025년 기준 논콩 재배면적은 7000㏊로 전북 전체 재배면적 1만6000㏊의 44%, 전국의 27%를 차지한다.
전북도는 이번 사업이 원물 매입과 판매에 의존하던 기존 구조를 바꾸는 계기가 될 것으로 보고 있다. 전북특별법에 따른 농생명산업지구 예비지구인 김제 논콩산업 거점지구 ‘콩愛뜰’과도 연계해 산업화 효과를 높일 방침이다.
김종훈 전북도 경제부지사는 “전국 최대 논콩 주산지인 김제를 국산 콩 융복합 산업 거점으로 육성하겠다”며 “안정적인 가공·유통 인프라를 통해 농가 부가가치를 높이고 지역 경제 활성화로 이어가겠다”고 말했다.
김제=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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