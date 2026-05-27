김제에 200억 규모 국산 콩 가공 거점 조성

농식품부 공모 선정… 2028년까지 추진

전국 논콩 재배면적 27% 차지

가공·연구·체험 결합한 융복합센터 구축

전북 김제시에 들어설 국산 콩 가공 시설 조감도. 전북도 제공

김종훈 전북도 경제부지사는 “전국 최대 논콩 주산지인 김제를 국산 콩 융복합 산업 거점으로 육성하겠다”며 “안정적인 가공·유통 인프라를 통해 농가 부가가치를 높이고 지역 경제 활성화로 이어가겠다”고 말했다.