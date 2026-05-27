재산 30억에 5년간 납세 790만원…납세 공방
신용한 측 “정부 인사 검증 통과”
김영환 측 “납득이 되지 않는다”
6·3 지방선거 충북지사에 출마한 후보간의 납세 실적을 두고 공방이 벌어지는 모양새다. 국민의힘 김영환 후보 측이 더불어민주당 신용한 후보의 재산 형성과 세금 납부 등에 대한 성실하고 투명한 공개 설명을 요청하면서다.
김 후보 캠프 관계자는 27일 도청에서 기자회견을 갖고 “(신 후보의) 자산 규모와 우리나라 세법상의 납세체계, 세율 등에 비추어보면 납득이 되지 않는다”며 “월 300~500만원 수준의 일반 직장인도 매년 수백만 원의 세금을 납부한다”고 지적했다.
이 관계자는 “수십억 원대 재산을 보유한 후보의 최근 5년간 납세 규모가 이 정도 수준이라는 점에 대해 재산 형성과 실제 소득 구조를 궁금해 할 수밖에 없다”며 “29억원 규모의 사인 간 채권의 형성 경위와 이율, 이자 수급은 어떻게 되는 지 설명을 요청한다”고 전했다.
그러면서 “공직 후보자의 재산 공개는 단순한 숫자 신고가 아니라 도민 앞에 자신의 경제 활동과 공적 책임을 설명하는 과정이라고 생각한다”고 말했다.
후보자의 재산·병역·납세·전과 등이 담긴 후보자 정보공개자료에 따르면 신 후보의 공개된 재산은 30억9863만원이고 김 후보는 마이너스 10억4179만2000원을 신고했다.
최근 5년간 납세 실적은 신 후보가 790만7000원이고 김 후보는 2억3140만5000원의 세금을 납부했다.
이에 신 후보 선대위는 보도자료를 통해 “신 후보는 지난 10년 동안 정부·청와대의 인사 검증을 3차례 받으며 검증 사항에 대해 아무 문제없이 모두 통과했다”며 “더불어민주당으로부터 훨씬 강도 높은 재산형성과 세금납부에 대한 자료제출과 검증을 받았다”고 말했다.
그러면서 “정작 김 후보는 폐기물업자에게 빌린 것으로 알려진 30억원을 지난해 말까지 갚기로 했는데 갚지 못해 수차례 내용 증명도 보낸 것으로 보도를 통해 알려져 있다”며 “현재 연체 이자가 발생하고 있는 것인지 후속 조치가 어떻게 됐는지 도민들에게 입장을 밝히는 게 도리일 것”이라고 전했다.
신 후보도 전날 CJB청주방송 TV토론에서 “세금은 매년 5월 종합소득세로 모든 소득을 합산해 내고 있다”며 “지난 5년 동안 방송 출연이나 대학 강의 등 기타 소득이 많았다. (세금)내고 돌려받는 부분이 있었다”고 해명했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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