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‘5·18 왜곡 게시물 공유’ 국민의힘 박수영 피고소

입력:2026-05-27 15:03
수정:2026-05-27 15:21
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박수영 국민의힘 의원이 지난 1월 19일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 청문회를 위해 회의 장소로 이동하고 있다. 뉴시스

5·18 광주 민주화운동 관련 허위사실을 담은 글을 소셜미디어에 공유한 박수영 국민의힘 의원이 5·18 단체로부터 고소당했다.

5·18민주화운동부상자회는 박 의원과 시인 정재학씨, 블로거 A씨 등 3명을 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반 혐의 등으로 광주 서부경찰서에 고소했다고 27일 밝혔다.

자신을 ‘스카이데일리 칼럼니스트’ ‘박정희 대통령 후원회 홍보위원’ 등으로 소개하는 정씨는 지난 22일 한 인터넷 매체에 기고한 글에서 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 마케팅 논란 배경에 정용진 신세계그룹 회장을 공격하려는 정치적 음모가 있다고 강변했다. 그러면서 “5·18에 탱크가 동원된 적 있나”라고 반문했다.


5·18 당시 계엄군이 탱크를 동원했다는 사실은 5·18 진상규명 조사위원회 종합보고서를 비롯해 ‘20사단 작전일지’ 등 문서, 재판 과정에서 나온 관련 증언, 각종 시각자료 등으로 입증된 바 있다. 그러나 박 의원은 정씨가 올린 해당 게시물을 자신의 페이스북에 공유했고 A씨는 이를 재게시했다.

박 의원은 해당 글을 공유하면서 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가짜 이미지도 첨부했다. 스타벅스 텀블러를 일각에서 이재명 대통령을 비하할 때 사용하는 표현인 ‘드럼통’ 모양과 합성한 이미지다. 이후 논란이 불거지자 박 의원은 해당 게시물을 삭제했다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr


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