‘5·18 왜곡 게시물 공유’ 국민의힘 박수영 피고소
5·18 광주 민주화운동 관련 허위사실을 담은 글을 소셜미디어에 공유한 박수영 국민의힘 의원이 5·18 단체로부터 고소당했다.
5·18민주화운동부상자회는 박 의원과 시인 정재학씨, 블로거 A씨 등 3명을 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반 혐의 등으로 광주 서부경찰서에 고소했다고 27일 밝혔다.
자신을 ‘스카이데일리 칼럼니스트’ ‘박정희 대통령 후원회 홍보위원’ 등으로 소개하는 정씨는 지난 22일 한 인터넷 매체에 기고한 글에서 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 마케팅 논란 배경에 정용진 신세계그룹 회장을 공격하려는 정치적 음모가 있다고 강변했다. 그러면서 “5·18에 탱크가 동원된 적 있나”라고 반문했다.
5·18 당시 계엄군이 탱크를 동원했다는 사실은 5·18 진상규명 조사위원회 종합보고서를 비롯해 ‘20사단 작전일지’ 등 문서, 재판 과정에서 나온 관련 증언, 각종 시각자료 등으로 입증된 바 있다. 그러나 박 의원은 정씨가 올린 해당 게시물을 자신의 페이스북에 공유했고 A씨는 이를 재게시했다.
박 의원은 해당 글을 공유하면서 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가짜 이미지도 첨부했다. 스타벅스 텀블러를 일각에서 이재명 대통령을 비하할 때 사용하는 표현인 ‘드럼통’ 모양과 합성한 이미지다. 이후 논란이 불거지자 박 의원은 해당 게시물을 삭제했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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