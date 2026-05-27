KIOST “해양 AI·차세대 연구선으로 미래 50년 준비”
[인터뷰] 이희승 한국해양과학기술원장
208억원 규모 해양과학AI연구센터 구축
온누리호 대체선 추진… 2030년 완공 목표
“바다를 관측하고 활용하며 지켜나가는 것이 KIOST가 걸어온 길이자 앞으로 나아갈 방향입니다.”
취임 2주년을 맞은 이희승 한국해양과학기술원(KIOST) 원장은 27일 국민일보와의 서면 인터뷰에서 해양과학의 역할을 이렇게 정의했다. 이 원장은 단순한 연구 기관을 넘어 기후 위기와 해양 재난, 미래 에너지, 글로벌 해양 패권 경쟁에 대응하는 국가 전략기관으로서 KIOST의 방향성을 강조했다.
지난 2년간 KIOST는 연구 역량 강화와 국제 네트워크 확대, 첨단 인프라 구축에 속도를 내며 존재감을 키워왔다. 특히 해양 AI와 차세대 연구선, 글로벌 공동연구 확대를 미래 핵심 축으로 제시했다.
이 원장은 가장 의미 있는 성과로 세계적 연구 경쟁력 강화를 꼽았다. 해양 미세플라스틱 분야 연구진이 세계 연구자 상위 0.1%에게 부여되는 ‘세계에서 가장 영향력 있는 연구자(HCR)’에 2023년부터 3년 연속 선정됐고 올해는 역대 최다인 4명이 이름을 올렸다. 환경·생태 분야에서는 국내 연구 기관 가운데 KIOST가 유일하다.
해양관측 인프라도 확충됐다. 올해 2월 울진 해역에는 AI 기반 운영 기술이 적용된 왕돌초 해양과학기지가 완공됐다. 왕돌초 기지는 37종 86점의 관측장비를 갖춘 첨단 시설로, 이어도·가거초·소청초 해양과학기지와 함께 우리나라 해양관측 네트워크의 한 축을 담당하게 된다.
국제 협력도 확대되고 있다. KIOST는 최근 콜롬비아에 ‘한-ACS 해양과학기술 공동연구센터’를 설립했고 하반기에는 프랑스 파리에 ‘KIOST-EU Lab’을 설치할 계획이다. 서울대와 공동 제안한 ‘장기 인도양 심층 관측 네트워크 프로젝트’는 UN 해양과학 10년 프로젝트(UN Ocean Decade)에 선정됐다.
이 원장은 “이러한 성과들이 앞으로 KIOST가 글로벌 해양연구기관으로 도약하는 든든한 발판이 될 것”이라고 말했다.
KIOST는 미래 전략사업에도 속도를 내고 있다. 대표 사업은 온누리호 대체 건조와 해양과학AI연구센터 구축이다.
1992년 취항한 온누리호는 우리나라 최초의 종합해양과학연구선이다. 남극 탐사와 태평양 횡단 등 한국 해양과학사의 주요 장면마다 함께했지만, 선령이 30년을 넘기며 노후화 문제가 제기돼 왔다. 정부는 지난해 예비타당성조사 면제를 결정했고 현재 총사업비 1917억원 규모의 3500t급 차세대 연구선 건조가 추진 중이다. 완공 목표 시점은 2030년이다.
이 원장은 “온누리호 대체선 건조는 단순한 선박 교체가 아니라 대한민국 해양과학의 새로운 50년을 여는 출발점”이라고 강조했다.
해양 AI 분야 투자도 본격화한다. KIOST는 오는 2029년까지 자체 재원 208억원을 투입해 부산 본원에 ‘해양과학AI연구센터’를 구축할 계획이다.
이 원장은 “AI와 해양 과학기술의 융합은 글로벌 해양 강국으로 도약할 수 있는 전략적 기회”라며 “연구선과 위성, 해양과학기지에서 축적한 데이터를 AI 기술과 결합해 해양 재난 대응과 기후 예측, 디지털 트윈 기반 시뮬레이션 역량을 높이겠다”고 설명했다.
기후 위기 대응 역시 KIOST의 핵심 과제다. 현재 KIOST는 연구선 6척과 4개 해양과학기지, 전 세계 6개 해외 연구 거점을 통해 해양기후 데이터를 실시간으로 축적하고 있다.
이 원장은 “중요한 것은 데이터를 단순히 수집하는 것이 아니라 정책 결정의 과학적 근거로 활용하는 것”이라며 “해수면 상승 예측과 해양 탄소흡수원 평가, 해양생태계 변화 감시 등 기후 위기 대응의 핵심 데이터를 제공하고 있다”고 말했다.
최근 중동 정세 악화와 국제유가 상승은 연구 현장의 부담으로 이어지고 있다. KIOST는 이사부호를 포함해 연구선 6척을 운영 중인데, 유류비 비중이 상당하기 때문이다.
이 원장은 “고유가 상황이 장기화하면 연구선 운항 일수 축소가 불가피할 수 있다”며 “연구선이 출항하지 못하면 데이터 축적과 현장 연구 공백으로 이어지는 만큼 안정적인 지원이 필요하다”고 밝혔다.
부산 이전 10주년을 앞둔 KIOST는 지역 역할도 강조했다. 이 원장은 “KIOST는 해양 분야 싱크 탱크로서 부산의 해양 신산업 전략 수립과 경쟁력 강화에 기여하고 있다”며 “해양과학AI연구센터 역시 지역 현안 해결의 핵심 인프라가 될 것”이라고 말했다.
이어 “올해 인도양 국제기구 통합 회의와 ISA 워크숍을 부산에서 개최하며 도시의 위상이 달라졌다고 느꼈다”며 “앞으로도 지역과 협력을 강화해 부산이 글로벌 해양과학 중심지로 성장하는 데 힘을 보태겠다”고 덧붙였다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사