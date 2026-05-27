“더 많이 안아줄 걸…” 생후 9개월 소민이의 마지막 나눔[아살세]
생후 9개월 된 아기가 뇌사 장기기증으로 3명의 환자에게 새 생명을 나누고 세상을 떠났다.
27일 한국장기조직기증원에 따르면 장소민양은 지난 1일 삼성서울병원에서 뇌사 장기기증을 통해 간과 신장, 소장을 기증했다.
소민양은 지난달 19일 갑작스러운 고열 증세를 보였다. 가족은 소아과를 찾아 약을 처방받았지만 열은 쉽게 가라앉지 않았다. 상태가 나빠지자 여러 병원을 옮겨 다니며 진료를 받았고, 이후 세균성 뇌수막염 진단을 받았다. 소민양은 끝내 뇌사 판정을 받았다.
가족은 고심 끝에 장기기증을 결정했다. 처음에는 어머니 박모씨가 기증을 반대했다. 그러나 “세상 어딘가에 소민이의 흔적이 살아 숨 쉬고 있다고 믿고 싶다”는 남편과 가족들의 뜻에 마음을 열었다.
소민양은 지난해 7월 2.5㎏의 작은 몸으로 태어났다. 생후 9개월이 돼서도 몸무게는 7㎏대에 머물렀다. 어머니 박씨는 예방접종부터 음식까지 정성을 들여 소민양을 돌봤다. 시간이 지나 면역력이 생기면 괜찮아질 것이라 믿었다. 그러나 첫 돌을 두 달 앞두고 딸을 먼저 떠나보내는 예상치 못한 이별을 맞았다.
가족에게는 올봄 함께 봤던 벚꽃이 소민양과의 마지막 추억으로 남았다. 박씨는 “남편은 소민이 또래 아기만 봐도 갑자기 눈물을 흘린다”며 “더 많이 안아줬어야 했는데, 뱃속에 있던 시간보다 더 짧게 살다 떠난 것이 너무 아프다”고 말했다.
박씨는 소민양을 떠나보내며 “다음 생에도 내 딸로 태어나 달라”는 말조차 차마 하지 못했다. 그는 “누구의 딸이든 괜찮으니 다음 생에는 아프지 않고 건강하게만 자라줬으면 한다”며 “소민이의 장기를 이식받은 아이들도 더는 힘들지 않고 아프지 않게 잘 살아가길 바란다”고 전했다.
이삼열 한국장기조직기증원장은 “생후 9개월, 세상에 머문 시간은 짧았어도 소민양이 남긴 나눔의 흔적은 세 가족의 삶을 바꿨다”며 “숭고한 결단이 더 많은 분께 생명 나눔의 의미를 되새기는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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