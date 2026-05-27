서울 겨눈 AI 순항미사일…北 탄도·방사포 ‘섞어쏘기’로 수도권 압박
김정으 ‘남부국경 요새화’ 지시에
최전방 화력체계 고도화 집중
전방지역 南수도권 압박 노골화
북한이 김정은 국무위원장의 ‘남부국경 요새화’ 지시에 따라 최전방 화력체계 고도화에 집중하고 있다. 탄도미사일과 방사포, 전술순항미사일을 결합한 복합 타격 능력을 과시하며 남측 수도권을 겨냥한 압박 수위를 끌어올렸다. 미국이 중동 전선 대응에 집중하는 틈을 타 전술 무기의 현대화 속도를 높이며 존재감 부각에 나섰다는 분석이 나온다.
조선중앙통신은 27일 김 국무위원장이 전날 국방과학연구기관의 중요 무기 시험발사를 참관했다고 전했다. 공개된 사진을 보면 북한이 발사한 전술탄도미사일은 근거리탄도미사일(CRBM)인 ‘화성-11라’로 추정된다. 북한판 ‘전술지대지유도무기’(KTSSM)로 불리는 화성-11라는 지휘시설 등을 정밀 타격하기 위한 전술 무기다. 합동참모본부는 전날 북한이 서해상에 CRBM 여러 발을 발사했다고 밝혔었다.
통신은 해당 무기체계가 남부 국경지역 포병여단에 배치될 것이라고 예고했다. 사거리 100㎞ 이상의 순항미사일이 군사분계선 인근에 실전 배치되면 서울을 포함한 수도권 상당 지역이 사정권에 들어가게 된다.
통신은 특히 순항미사일에 ‘초정밀 자치유도항법체계’와 ‘인공지능(AI) 말기유도기능’이 적용했다고 밝혔다. 북한이 순항미사일 체계에 AI 말기유도기능을 적용했다고 언급한 것은 이번이 처음이다. 또 활공과 추진 비행을 결합한 방식으로 100㎞ 거리 표적도 정밀 타격할 수 있다고 주장했다. 표적 추적 정확성과 회피 기동 능력이 한층 향상됐음을 대외적으로 과시하려는 의도로 해석된다.
김 위원장은 “대적하는 세력이 생존 자체가 불가능할 정도의 파괴력을 갖추는 것은 우리 군대의 작전수행에 있어서 필수적 조건”이라고 말했다. 남측 수도권을 겨냥한 군사적 압박 의도를 노골적으로 드러낸 것이다. 양무진 북한대학원대 석좌교수는 “남부 국경지역 배치를 공식 언급한 것은 최근 북한이 강조하는 적대적 두 국가 기조의 연장선”이라며 “헌법상 영토조항 신설에 따른 후속 조치”라고 분석했다.
전문가들은 북한이 중동 전쟁으로 미국의 관심이 분산된 시기를 틈타 전술 무기 고도화에 나서며 존재감 과시에 나선 것으로 해석했다. 최근 북한이 강조하는 유도 기술과 자동화 사격 체계, 정밀 타격 개념 등이 러시아·우크라이나 전쟁에서 노출된 전장 양상이라는 점에서 북·러 군사 협력 가능성을 의심하는 시각도 있다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “미국이 중동 전선에 집중하는 동안 전술 무기 고도화를 가속화하며 핵·미사일 보유국 지위를 기정사실로 인정받으려는 노림수”라고 분석했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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