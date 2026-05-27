전북연구원 “9대 공제회 유치, 국민연금 연계 전략 필요”
2차 공공기관 이전 대응 제안
연구원 “수익률 저하 우려, 이전 사례로 반박 가능”
대체투자 플랫폼·기관별 맞춤 이전모델 필요
정부의 2차 공공기관 지방 이전 논의를 앞두고 전북특별자치도가 9대 공제회 유치를 위해 국민연금공단 기금운용본부와 연계한 전략을 마련해야 한다는 제안이 나왔다. 단순한 균형발전 논리로 접근하기보다 회원자산 보호와 자산운용 기능 고도화 관점에서 설계해야 한다는 취지다.
전북연구원은 27일 이슈브리핑 ‘국민연금공단과 연계한 9대 공제회 전북 유치전략과 이전효과 제고방안’을 통해 이같이 밝혔다.
9대 공제회는 군인공제회, 경찰공제회, 한국교직원공제회, 대한지방행정공제회, 과학기술인공제회, 대한소방공제회, 한국지방재정공제회, 건설근로자공제회, 교정공제회 등이다. 회원 부담금과 운용수익을 기반으로 자산운용과 급여, 대여, 복지, 연수, 퇴직지원 기능을 수행한다.
공제회 이전 논의의 핵심 쟁점은 수익률이다. 공제회는 공공기관운영법상 공공기관이 아닌 데다 회원 부담금을 운용하는 기관인 만큼 서울 금융 네트워크에서 벗어날 경우 자산운용 효율성이 떨어질 수 있다는 우려가 크다. 기관별 특수성을 고려해야 한다는 부담도 있다.
전북연구원은 이런 우려를 감안하면 전북의 유치 논리가 단순한 지방 이전 당위론에 머물러서는 안 된다고 봤다. 회원자산 보호와 자산운용 기능, 회원복지 기능 고도화를 함께 제시해야 설득력을 확보할 수 있다는 것이다.
국민연금공단 기금운용본부의 전북 이전 사례는 수익률 저하 우려에 대응할 근거로 제시됐다. 전북연구원에 따르면 기금운용본부의 이전 직전 3개년 평균 수익률은 4.9%였으나 이전 이후 평균 수익률은 8.6%로 나타났다. 전북 이전이 곧바로 수익률 하락으로 이어진다고 보기는 어렵다는 분석이다.
전북이 국내 유일의 비수도권 공적 자산운용 거점이라는 점도 강점으로 꼽혔다. 국민연금공단 기금운용본부가 전북혁신도시에 자리한 데다 KB·신한·우리·하나·농협 등 5대 금융지주사의 전북 거점화가 추진되면서 금융생태계가 단일 앵커기관 의존 단계에서 집적 단계로 넘어가고 있다는 평가다.
공제회의 대체투자 비중이 높은 점도 전북 전략의 핵심 변수로 제시됐다. 부동산, 인프라, 사모펀드, 사모신용 등 대체투자는 딜 발굴과 실사, 금융구조 설계, 리스크 관리, 사후관리, 회수 전략까지 전주기 금융 시스템이 필요하다. 연구원은 전북이 공제회와 운용사, 증권사, 지역 전략 프로젝트를 연결하는 대체투자 플랫폼을 구축하면 서울 금융 네트워크 이탈 우려를 줄일 수 있다고 봤다.
기관별 특성을 반영한 이전모델도 제안됐다. 교직원·군인·과학기술인·지방행정공제회는 국민연금 연계 자산운용 고도화 모델, 한국지방재정공제회는 지방재정 리스크 관리 거점, 경찰·소방·교정공제회는 치유·연수·복지서비스, 건설근로자공제회는 안전교육·직업훈련 거점 기능과 연계하는 방식이다.
전북의 주력 산업을 공제회 자금의 장기 투자처로 제시하는 전략도 필요하다고 봤다. 현대자동차 새만금 투자와 연계한 수소·로봇·AI 모빌리티 산업, 재생에너지, 스마트그린산단, 항만·물류, 농생명바이오 등은 장기 안정형 실물투자 자산으로 발전 가능성이 있다는 분석이다.
김시백 전북연구원 선임연구위원은 “9대 공제회 이전 논의는 공적 장기자금 운용체계를 어떻게 고도화하고 국가균형발전과 연계할 것인가의 문제로 접근해야 한다”며 “전북은 국민연금공단 기금운용본부를 앵커로 자산운용, 대체투자, 회원서비스, 디지털 보안 기능을 고도화할 수 있는 이전효과 제고 패키지를 선제적으로 제안해야 한다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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