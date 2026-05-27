가격도, 보험도 투명하게… 제주도 렌터카 불만 확 줄인다
규칙 제정안 입법예고
이르면 9월부터 시행
제주도가 관광객들의 대표적 불만인 렌터카 요금과 보험 처리 문제를 개선한다.
제주도는 27일 이 같은 내용이 담긴 ‘제주도 자동차 대여약관 기재 등에 관한 규칙’ 제정안을 입법예고했다. 심의와 공포 절차를 거쳐 이르면 9월부터 시행될 전망이다.
제정안에는 렌터카 요금의 원가산출 기준과 할인율 제한, 자기차량손해면책제도 운영 기준 등이 담겼다.
우선 렌터카 업체는 요금을 신고할 때 전년도 재무제표, 회계감사보고서, 차량별 운영비용 명세 등 객관적인 자료를 근거로 원가를 산정해야 한다.
그동안 업체들은 높은 수준으로 요금을 신고한 뒤 성수기에는 그대로 받아 폭리를 취하고, 비수기에는 대여료를 대폭 할인해 ‘널뛰기 요금’이라는 지적을 받아왔다. 요금이 형식적 신고에 그쳐 실질적인 관리·통제가 거의 없었다.
앞으로는 객관적인 자료를 기초로 원가를 산출하고, 이 원가를 기준으로 요금을 책정해야 한다.
요금 할인도 1일 대여요금의 60% 이내로 제한한다. 요금 체계를 연중 안정화하고, 업체 간 과도한 출혈 경쟁을 막기 위해서다.
사고 발생 시 업체와 소비자 간 분쟁을 줄이기 위해 자차 면책제도의 기준도 마련했다.
면책 유형을 일반 면책과 고급 면책 두 가지로 단순화하고, 자기부담금·휴차료·보장 범위 등을 규칙에 명확히 규정해 소비자 피해를 예방한다.
지금까지는 업체별로 면책 종류와 내용, 명칭이 달라 소비자들이 면책 범위를 오인하는 등 분쟁이 잦았다.
이와 함께 규칙을 위반하는 자동차대여사업자에 대해서는 점검과 행정조치를 할 수 있는 근거도 마련했다.
제도 개선에 앞서 제주도는 지난해 4월 렌터카조합과 사전 협의를 시작했다. 7월에는 도내 110여개 렌터카 업체를 대상으로 설문조사를 실시했다.
응답 업체 대부분이 요금 안정화를 위해 할인율 제한이 필요하다고 답해 제도 개선 필요성에 공감대가 형성된 것으로 확인됐다.
도 관계자는 “개정된 기준을 적용해보니 기존에 18만원이던 쏘나타 대여요금 원가가 10만원으로 산출됐다”며 “이번 제도 개선으로 렌터카 대여 비용에 대한 신뢰성을 확보하고, 소비자 보호와 공정 경쟁을 도모할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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