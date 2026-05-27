직원 120명 임금·퇴직금 27억 체불 요양병원장 구속

피해 규모 크고 청산 의지도 안 보여

광주노동청 “악의적 체불, 구속수사”



요양병원을 폐업하는 과정에서 직원 120명의 임금과 퇴직금 27억원 상당을 체불한 요양병원장이 구속됐다.



광주지방고용노동청은 직원 120명의 임금과 연차미사용수당, 퇴직금 등 총 27억원을 체불한 요양병원장 A씨를 근로기준법 및 근로자퇴직급여보장법 위반 혐의로 구속했다고 27일 밝혔다.



조사 결과 A씨는 2022년쯤부터 병원 매각을 고려했음에도 노동자들의 임금·퇴직금 지급을 위한 별다른 대책을 마련하지 않았다. 또 병원 경영이 어려운 상황에서도 가족과 병원 투자자에게는 이자와 원금을 지속 상환했으나, 노동자 권리 보호를 위한 조치는 전혀 하지 않은 것으로 드러났다.



노동청은 A씨가 또 120명에 이르는 노동자들의 체불금품을 직접 청산하지 않고, 국가에서 체불 사업주 대신 선지급하는 대지금급으로만 해결하려는 태도를 보였다고 설명했다.



노동청은 피해자가 120명에 이르는 점, 피해 근로자들의 생계 피해가 매우 심각한 점, 체불임금 청산 의지가 확인되지 않은 점 등을 고려해 A씨를 상대로 구속영장을 신청해 법원으로부터 영장을 발부받았다.







광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 요양병원을 폐업하는 과정에서 직원 120명의 임금과 퇴직금 27억원 상당을 체불한 요양병원장이 구속됐다.광주지방고용노동청은 직원 120명의 임금과 연차미사용수당, 퇴직금 등 총 27억원을 체불한 요양병원장 A씨를 근로기준법 및 근로자퇴직급여보장법 위반 혐의로 구속했다고 27일 밝혔다.조사 결과 A씨는 2022년쯤부터 병원 매각을 고려했음에도 노동자들의 임금·퇴직금 지급을 위한 별다른 대책을 마련하지 않았다. 또 병원 경영이 어려운 상황에서도 가족과 병원 투자자에게는 이자와 원금을 지속 상환했으나, 노동자 권리 보호를 위한 조치는 전혀 하지 않은 것으로 드러났다.노동청은 A씨가 또 120명에 이르는 노동자들의 체불금품을 직접 청산하지 않고, 국가에서 체불 사업주 대신 선지급하는 대지금급으로만 해결하려는 태도를 보였다고 설명했다.노동청은 피해자가 120명에 이르는 점, 피해 근로자들의 생계 피해가 매우 심각한 점, 체불임금 청산 의지가 확인되지 않은 점 등을 고려해 A씨를 상대로 구속영장을 신청해 법원으로부터 영장을 발부받았다.이도영 광주지방고용노동청장은 “고용노동부는 악의적이고 상습적인 체불을 근절하기 위해 강제수사를 강화해 엄정 대응하고 있다”며 “체불임금을 대지급금 제도를 악용해 국가에 전가하고 청산에 아무런 노력을 하지 않는 악의적 체불사업주는 구속수사를 원칙으로 하겠다”고 강조했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지