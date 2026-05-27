삼전 성과급 투표 한창일 때…TSMC·엔비디아 ‘AI 공조’ 저녁 회동
삼성전자 노사가 임금교섭 잠정합의안 찬반투표를 진행하는 사이, 세계 시가총액 1위 기업 엔비디아와 TSMC 수장은 저녁 회동을 갖고 AI 협력 방안을 논의한 것으로 전해졌다.
27일(현지시간) 연합보·공상시보 등 타이완 매체에 따르면 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 웨이저자 TSMC 회장을 비롯한 양사 최고위층은 전날 저녁 타이완 타이베이의 한 식당에서 만났다.
엔비디아는 시가총액 5조2040억 달러(약 7828조원)로 세계 1위 기업이다. 시총 2조1380억 달러(약 3216조원) 규모의 TSMC까지 합치면 양사 시총은 약 1경1000조원에 달해 이번 회동에 시장의 관심이 쏠렸다.
황 CEO는 신제품 ‘그레이스 블랙웰’ 생산이 매우 순조롭게 진행 중이며 차세대 AI 슈퍼컴퓨터 ‘베라 루빈’도 이미 생산에 돌입했다면서 TSMC에 감사를 표한 것으로 알려졌다.
이어 “향후 반년은 매우 바쁠 것”이라며 “양사가 긴밀히 협력하고 있으며 필요한 생산능력과 부품 공급도 모두 확보할 것”이라고 말했다.
웨이 회장은 회동 후 취재진과 만나 TSMC가 엔비디아 주문 물량을 모두 소화할 수 있느냐는 질문에 “우리는 이미 매우 노력하고 있다”고 답했다.
타이완 업계에서는 이번 만남이 단순한 식사 자리가 아니라 차세대 AI 플랫폼 양산과 첨단 공정·패키징 증설을 둘러싼 최고위급 협력 강화 신호라는 해석이 나온다.
한 업계 관계자는 “양사 AI 분야 핵심 의사결정권자들이 모두 참석했다”며 “후속 AI 플랫폼 양산 속도와 공급망 협력, 생산능력 관리 등이 높은 수준의 통합 단계에 들어갔다는 의미”라고 분석했다.
황 CEO는 지난해 10월 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 서울 강남구의 한 치킨집에서 이른바 ‘깐부 회동’을 했으며, 정 회장과는 올해 1월 열린 CES 2026에서도 만난 바 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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