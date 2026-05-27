기적의 ‘가평전투’ 참전용사 “대대장은 매일 기도했다”
가평전투 75주년 기념식 26일 열려
‘미군 한국전쟁 참전 및 기적의 가평전투 75주년 기념식’과 ‘미 제213 야전포병대대(현 제222 야전포병대대) 창설 100주년 기념식’이 26일 경기도 가평군 ‘미군 한국전쟁 참전기념비’에서 성대히 거행됐다.
이번 행사는 ㈔헬핑핸즈코리아가 한국전쟁맹방국용사선양사업회와 공동 주관했으며, 국가보훈부·미국 유타주 관계자·참전용사와 그 후손·군 관계자·㈔한미동맹협의회 및 시민 등 약 400여 명이 참석했다.
특히 이날 행사에는 가평전투 참전용사인 프랭크 스위팅(Frank Sweeting) 상사가 직접 참석해 당시 전투 상황과 프랭크 댈리(Frank Dalley) 대대장의 리더십을 생생히 증언해 참석자들에게 깊은 감동을 안겼다.
스위팅 상사는 “가평전투 당시 우리는 17대 1의 상황에서 4000여 명의 중공군 공격을 받았지만 물리쳤다”고 회상하며 “전투 직후 시찰 나온 장군이 전사자가 몇 명인지 물었을때 ‘단 한 명도 없다’고 보고하자, 감탄하며 ‘That is a miracle(그것은 기적이다)’라고 말했다”고 회고했다.
그는 이어 당시 제213야전포병대대를지휘했던 프랭크 댈리(Frank Dalley) 대대장의 리더십에 대해 “댈리 대대장은 매일 기도했다. 병사들은 그의 텐트 밖에 걸린 하얀 손수건을 보며 ‘지금 대대장님이기도하고 계시는구나’라는 것을 알았다”며 “그분은 어떻게 전투해야 할지, 어떻게 병사들을 살릴 수 있을지, 어떻게 이 젊은 병사들을 집으로돌려보낼 수 있을지 하나님께 묻고 또 물었다”고 증언했다. 이어 “저희에게 그분은 단순한 지휘관이 아니라 아버지 같은 존재였다. 그분은 저희를 ‘내 아들들’이라고 불렀다”고 덧붙였다.
그러면서 스위팅 상사는 “대대원들이 같은 고향의 형제, 친구, 친척, 선후배라는 점과 동일한 기독교 신앙을 소유했다는 공통점을 지녔고 단결되어 있었다”고 전하며 “우리 대대원들은 서로를 믿었고 서로를 위해 기도하고 희생했다. 이러한 공동체 정신이 기적의 가평전투를 가능하게 한 원동력이었다”고 강조했다.
댈리 중령의 손자인 콜비 프랭크 댈리(Colby Frank Dalley)도 참석해 할아버지의 리더십과 희생정신을 기렸다.
그는 “할아버지는 결코 자신을 영웅이라고 말씀하신 적이 없었다”며 “진정한 리더십은 영광이나 권력이 아니라 섬김과 희생, 그리고 다른 사람을 보호하는 데 있다는 것을 이해하고 계셨다”고 말했다.
이어 “오늘날 대한민국의 놀라운 발전을 할아버지께서 보셨다면 깊은 감동과 자부심을 느끼셨을 것”이라며 “한국 국민들이 자유 위에 굳건하게 세운 나라를 매우 자랑스럽게 여기셨을 것”이라고 말했다.
기념식에 대한민국 정부를 대표해 참석한 강윤진 국가보훈부 차관은 한국전쟁 참전영웅과 미국 유타주 관계자들에게 감사와 존경의 뜻을 전하는 특별 헌정식을 진행해 깊은 감동을 선사했다.
강 차관은 가평전투의 살아있는 영웅인 스위팅 상사에게 대한민국 정부를 대표해 ‘평화의 사도 메달’을 직접 수여했다. 또 한국전쟁 참전용사들의 숭고한 희생을 기리기 위한 ‘기적의 전투 헌정 액자’와 ‘기념 메달 소액자’를 미국유타주 시더시티의 스티브 넬슨(Steve Nelson) 시장과 참전용사 후손들에게 전달했다.
강 차관은 축사에서 “75년 전 이곳 가평에서 제213야전포병대대는 압도적인 병력 차이에도 아군 전사자 한명 없이 기적적인 승리를 이루었다”며 “댈리 장군님을 비롯한 유타주 출신 참전용사들의 희생을 결코 잊지 않겠다”고 말했다.
이어 “올해는가평전투 75주년이자 제213야전포병대대의 전통을 이어받은 현 제222야전포병대대 창설 100주년이 되는 뜻깊은 해”라며 “가평에서 보여준 용기와 희생은 오늘날 한미동맹의 든든한 토대가되고 있다”고 말했다.
행사를 주관한 헬핑핸즈코리아 이원강 이사는 “대한민국 정부가 참전영웅과 미국 유타주 관계자들에게 직접 감사와 존경의 예우를 전한 헌정식은 기적의 가평전투의 역사적 의미와 한미동맹의 상징성을 다시 한 번 깊이 부각시키는 감동적인 장면”이라고 말했다.
가평=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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