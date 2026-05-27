기적의 ‘가평전투’ 참전용사 “대대장은 매일 기도했다”

가평전투 75주년 기념식 26일 열려

그러면서

대대원들이 같은 고향의 형제, 친구, 친척, 선후배라는 점과 동일한 기독교 신앙을 소유했다는 공통점을 지녔고 단결되어 있었다”고 전하며