홍수현 金·신민기 銀…한국 사격대표팀, 뮌헨서 순항

홍수현 金·신민기 銀…한국 사격대표팀, 뮌헨서 순항
2026 국제사격연맹(ISSF) 뮌헨 월드컵에 출전한 한국 사격대표팀에서 금빛 총성이 울려 퍼졌다.
홍수현(강원도청)은 27일(한국시간) 독일 뮌헨에서 열린 대회 남자 10m 공기권총 개인전 결선에서 241.4점으로 금메달을 차지했다.
홍수현은 오는 9월 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀 선발전에서도 이 종목 전체 1위에 올랐던 기대주다. 그는 경기 후 “긴장과 압박감이 몰려왔지만 집중력을 잃지 않으려 노력했다”며 “아시안게임에서도 오늘처럼 흔들림 없는 경기로 좋은 성과를 내겠다”고 소감을 밝혔다.
남자 10m 공기소총 개인전 결선에선 신민기(창원특례시청)가 252.7점으로 은메달을 목에 걸었다. 금메달은 중국의 장창훙(253.7점)이 가져갔다. 지난 아시안게임 대표팀 선발전에서 이 종목 한국 신기록(254.3점)을 세웠던 신민기는 처음 출전한 국제 대회에서 곧바로 포디움에 섰다. 신민기는 “첫 국제 무대부터 좋은 성적을 거둘 줄 몰랐다”며 “더 발전해서 아시안게임에선 이번보다 더 좋은 결과를 내고 싶다”고 말했다.
선수 22명과 임원 9명 등 총 31명의 선수단을 파견한 한국은 이날 오전 9시 기준 금메달 1개와 은메달 1개를 수확하며 종합 선두를 달리고 있다. 대회는 31일까지 이어진다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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