‘태안국제박람회서 일회용 폐기물 12t 감축
충남도는 4월 25일∼5월 24일 ‘2026 태안국제원예치유박람회’ 기간 동안 일회용 폐기물 12t을 감축했다고 27일 밝혔다.
도에 따르면 행사 기간 공급된 다회용기 50만개 가운데 96.6%가 회수됐다. 사용된 다회용기는 수거 후 전문 세척센터에서 세척·위생 검수를 거쳐 다시 현장에 공급했다.
동일한 수의 일회용품을 사용했을 때와 비교하면 다회용기 사용으로 12t의 폐기물을 감축한 것으로 분석됐다.
감축된 폐기물량을 온실가스 저감 효과로 환산하면 20년생 소나무 3600여 그루가 1년간 흡수하는 이산화탄소량인 14t에 해당하는 수준이다.
도중원 도 환경관리과장은 “대규모 행사에서 다회용기 사용이 단순한 일회용품 절감 차원을 넘어 실질적인 탄소중립 실천 방안으로 기능할 수 있음을 입증했다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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