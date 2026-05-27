이상학 선진피앤아이 대표 “사업주 비전을 현실로”

“PM은 의사결정 가속 플랫폼” 철학

굵직한 랜드마크 프로젝트 성공 사례

테르메 코리아 인천 등 프로젝트 박차

이상학 선진피앤아이 대표이사. 선진피앤아이 제공

지난해 12월 4일 서울 중구 테르메그룹코리아(TGK) 본사 대회의실에서 골든하버 웰빙 스파&리조트 AoR 계약 체결식이 열렸다. 왼쪽부터 선진피앤아이 이상화 전무·이상학 대표이사, TGK 김인숙 회장, 해안건축 윤세한 대표·이재명 소장, TGK 한윤진 부사장. 국민일보DB

이상학 선진피앤아이 대표이사가 테르메 코리아 인천 등 PM을 맡고 있는 대규모 프로젝트 등에 대해 설명하고 있다. 선진피앤아이 제공

모든 개발 사업은 서로 다른 목표와 환경을 지니고 있다. 선진피앤아이는 이러한 차이를 깊이 이해하고 사업주의 성향과 제반 여건을 면밀히 분석해 각 프로젝트에 가장 적합한 맞춤형 서비스를 제공하는 기업이다. 우리는 단순한 용역 수행사가 아니다. 기술적 전문성과 부동산 개발 시장에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 사업 발굴부터 기획, 시행, 운영까지 전 과정을 사업주와 함께 주도하는 실질적인 파트너 역할을 수행하고 있다.

PM 컨설턴트를 만나는 것이 사업의 절반이다. 대부분의 부동산 개발은 설계사를 통한 기획 도면 작성에서 시작해 그 그림을 근거로 금융권의 문을 두드린다. 하지만 이는 불확실성을 방치한 채 비용과 시간을 먼저 소모하는 매우 위험한 방식이다. 시장성 분석이 결여된 설계나 정교한 수익 구조가 없는 펀딩 시도는 결국 막대한 매몰 비용을 낳게 된다. 선진피앤아이는 데이터에 기반한 확실한 수익 보장과 지속가능한 운영 구조를 먼저 검증한 뒤에 최적의 설계를 착수하는

이기는 사업

의 절차를 제안한다.”

이상학 선진피앤아이 대표이사가 PM의 새로운 기준 등에 대해 말하고 있다. 선진피앤아이 제공

이제 PM은 운영을 관리하는 역할이 아니라 의사결정을 가속하는 플랫폼으로 재정의돼야 한다. 단절됐던 프로젝트의 각 단계는 하나로 연결돼야 하며 모든 참여자는 단일화된 데이터를 기반으로 기민하게 움직여야 한다. 이를 통해 의사결정 지연을 없애고 현장과 경영진을 하나의 실행 속도로 통합하는 것이 우리의 방식이다. 우리가 집중하는 기술 스펙은 세 가지다. ‘How bold(얼마나 대담한가)

‘How fast(얼마나 빠른가)’ ‘How innovative(얼마나 혁신적인가)’다.”

-마지막으로 사업주들에게 전하고 싶은 비전이 있다면.