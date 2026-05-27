열차 배차간격 단축…철도공단, 경원선 셔틀열차 투입 협약
경기북부 경원선의 긴 열차 배차간격 문제를 해소하기 위한 셔틀열차가 내년 하반기부터 운행을 시작한다.
국가철도공단은 한국철도공사(코레일)와 경기도, 경기 양주시·동두천시·연천군과 ‘경원선 셔틀열차 운행을 위한 업무협약’을 체결했다고 27일 밝혔다.
협약에 따라 출퇴근 시간 등 이용객이 집중되는 시간대 경원선 구간에 셔틀열차가 배차된다.
열차가 운행을 시작하면 양주역~동두천역의 평일 열차 운행 횟수는 136회에서 156회로, 동두천역~연천역은 42회에서 50회로 각각 증가한다.
탑승역은 양주역 덕계역 덕정역 지행역 동두천중앙역 보산역 동두천역 소요산역 청산역 전곡역 연천역 등이다.
공단은 셔틀열차의 원활한 운행을 위해 양주역 건넘선(선로 변경 연결선) 설치 등 시설개량 공사를 실시할 계획이다. 코레일은 전동열차 투입 및 셔틀열차 운행을 맡고, 지자체는 행정 지원과 운영 비용을 분담한다.
이안호 철도공단 이사장 직무대행은 “경기북부 주민들의 열차 이용 편의가 향상되고 수도권 접근성이 개선될 것”이라며 “내년 하반기부터 셔틀열차가 운행될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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