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서소문 고가차도 붕괴현장 감식

입력:2026-05-27 13:27
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국토안전관리원 사고조사위원들이 27일 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴사고 감식을 하고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

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