시사 전체기사 서소문 고가차도 붕괴현장 감식 입력:2026-05-27 13:27 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 국토안전관리원 사고조사위원들이 27일 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴사고 감식을 하고 있다.최현규 기자 frosted@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 10대에 “여기 잘생긴 오빠 많아요”…이번엔 국힘 김민전 발언 논란? 2 주한미군사령관 “중국에게 한국은 비수처럼 보일 것” 3 [속보] 北 “어제 전술탄도미사일·방사포·순항미사일 시험발사” 4 서소문 고가 붕괴에 金총리 “구조 최우선”…與‧野 올스톱 5 ‘초반 우세에 취했었나’ 악재 연쇄 돌출… 민주당, 전국이 비상 해당분야별 기사 더보기 1 스벅, 쏟아지는 비판에 ‘백기’… 내달부터 선불카드 전액 환불 2 ‘탱크데이’ 논란, 스타벅스 ‘콜옵션’ 우려… “수천억 손실 가능” 3 신세계 “물탱크에서 영감…고의성 근거 찾지 못했다” 4 “반도체 호황, ‘의대 대신 공대’ 계기… 기업들 돈 벌 때 투자해야” 5 “절정에 이른 한국 증시 낙관론”… 삼전닉스 폭락 경고도 해당분야별 기사 더보기 1 “올레” 외치고 욱일기 흔들었다…월드컵 영상 논란 2 [단독]“28m 상판, 다 썩어 있었다”… 철로 위 공사 지연 화 키웠나 3 청주 노래방 흉기 살해범은 60세 백승태…신상 공개 4 [속보] LG전자 마곡업무센터서 칼부림 2명 중상…용의자 자수 5 서소문 고가차도 철거 도중 붕괴…3명 사망·3명 부상 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 마이크론 19% 폭등… S&P500·나스닥 사상 최고치 2 美 제재 뚫은 中 화웨이 “EUV 장비 없이 첨단 반도체 생산” 3 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] 4 ‘최고령 취임’ 트럼프, 정기 건진 앞두고 건강 이상설 재점화 5 트럼프의 ‘아브라함 협정’ 압박… 관련국 반응은 “싸늘” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘딸 폭행’ 아베 감독… 결국 눈물의 사퇴 2 北 내고향, 우승에도 무표정 출국…리유일 감독, ‘북측’ 호칭에 발끈 3 우승했지만… 눈길도 안주고 떠난 北내고향 축구단 4 日야구 요미우리 아베 감독, 딸 폭행 사건으로 전격 사임 5 현상금 사냥꾼과 초록 아기의 활극… ‘만달로리안과 그로구’ 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] BTS, 아메리칸 뮤직 어워즈 대상… 통산 두 번째 2 김별, 빈 국립발레단 입단… 인스타그램이 일등공신 3 “좋은 판화 한 점 걸어보라”… 구순 김구림, 판화를 권하다 4 [리뷰] ‘바냐 삼촌’이든 ‘반야 아재’든 빛나는 체홉의 통찰력 5 1000년 고목들의 초상화… 생로병사가 그 안에 있다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 반년간 이어진 줄다리기 마침표…삼전 노사 임금협약 체결 5·18재단, AI로 만든 5·18 왜곡 신문 제작·유포자 고발 ‘탱크데이’ 여파…스벅 매출 일주일 새 84억 급감 김세의 구속에 김수현 측 “마침내 진실 증명” [속보] 청주 노래방 흉기 살해범은 60세 백승태…신상정보 공개 쌍둥이 형제의 비극…오랜 간병 끝 형 살해한 50대 구속 [단독]“28m 상판, 다 썩어 있었다”… 철로 위 공사 지연 화 키웠나 ‘탱크데이’ 논란, 스타벅스 ‘콜옵션’ 우려… “수천억 손실 가능” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요