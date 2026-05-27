[속보] 李대통령, 내달 8일 취임 1주년 기자회견…2년차 비전 발표

[속보] 李대통령, 내달 8일 취임 1주년 기자회견…2년차 비전 발표
이재명 대통령이 다음 달 8일 청와대 영빈관에서 취임 1주년 기자회견을 한다고 이규연 청와대 홍보소통수석은 27일 밝혔다.
지난해 7월 3일과 9월 10일 각각 진행된 취임 한 달 및 100일 기자회견, 올해 1월 21일 열린 신년 기자회견에 이어 네 번째 회견이다.
이 대통령은 이번 회견에서 1주년 기념사를 발표하는 등 정부의 지난 1년을 돌아보고, 국정 2년차의 비전과 주요 과제를 밝힐 예정이다.
회견의 ‘키 비주얼’(Key visual·핵심 장면)은 ‘민주주의를 상징하는 빛’과 ‘모든 국민이 함께 걷는 길’이 될 것이라고 이 수석은 전했다.
회견은 내외신 기자 160여명이 참석한 가운데 민생경제, 정치·외교·안보, 사회·문화 등 세 분야로 나뉘어 약 100분간 진행된다. 대학언론 기자로 활동하는 대학생 2명에게도 청년 세대의 고민과 과제를 이 대통령에게 질문하는 기회가 부여될 예정이다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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