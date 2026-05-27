충남도, 여름철 풍수해 종합 대책 추진
충남도는 여름철 풍수해 종합 대책을 마련하고 재난 예방 활동을 추진키로 했다.
홍종완 충남도지사 권한대행은 27일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 “충남은 2022년부터 지난해까지 4년 연속 호우 피해로 특별재난지역이 선포되는 등 큰 피해를 겪었다”며 여름철 풍수해 종합대책을 발표했다.
도는 올해 신설한 재난상황관리과를 중심으로 24시간 상황 관리 체계를 운영한다. 비상 1단계가 발령되면, 행정부지사가 주재하고 시군 부단체장이 참여하는 대책회의를 열고 상황을 점검한다.
주민 대피·보호 체계도 강화한다. 주민과 가장 가까운 읍면동장에게 주민 대피 명령권을 위임하고, 위험 정보가 빠르게 전달될 수 있도록 재난문자 송출 권역을 읍면동 단위로 세분화한다.
또 침수 위험 하천 58개 구간 통제 계획과 45개 구간에 대한 주민 대피 계획을 반영한 ‘극한호우 대비 하천 통제·대피 체계’를 마련했다. 5905개 마을을 대상으로 ‘1마을 1대피소’도 설치한다.
취약 지역·시설에 대한 사전 재난 예방 대책도 중점 추진 중이다.
올해 재해 예방 사업 66개 지구, 지방하천 정비 사업 42개 지구, 산사태 예방 사방 사업 12㏊ 등에 3566억원을 투입해 위험 요인을 제거하고 있다. 최근 4년 간 발생한 호우 피해 복구 사업 7475건 중 6767건을 완료했고, 남은 사업도 우기 전 마무리한다는 방침이다.
빗물받이 18만409개 가운데 12만4978개를 정비했고, 나머지는 우기 전 정비를 마칠 계획이다. 지방하천 준설도 추진 중이다.
침수 우려 지하차도 38곳 중 32곳에 자동 차단 시설을 설치했고, 나머지 6곳에는 연내 설치할 계획이다. 또 관리 대상 반지하주택 108가구에 침수 방지 시설을 설치했다.
공동주택 의무 관리 대상 지하주차장 722곳에 대해서는 침수 위험성을 점검한 뒤 통제 담당자를 지정했다.
도는 피해자지원센터를 통해 피해 복구와 회복에도 집중할 예정이다. 인명 피해가 발생할 경우 현장에 피해자 가족 지원팀을 파견해 지원키로 했다.
수해 복구 현장에서 자원봉사자와 민간 단체 간 협력 체계를 정비하고, 폭염에 대비해 이동식 냉방버스도 투입할 방침이다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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