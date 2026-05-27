충남도, 여름철 풍수해 종합 대책 추진

홍종완 충남도지사 권한대행이 27일 충남도청에서 기자회견을 열고 여름철 풍수해 종합대책을 발표하고 있다. 김성준 기자

재난상황관리과를 중심으로 24시간 상황 관리 체계를 운영한다.