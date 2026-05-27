반년간 이어진 줄다리기 마침표…삼전 노사 임금협약 체결
삼성전자 노사가 2026년 임금협약 체결을 공식적으로 매듭지었다. 노사는 향후 글로벌 경쟁력 강화를 위해 상호 협력하기로 뜻을 모았다.
27일 삼성전자에 따르면 회사는 이날 노동조합 공동교섭단(이하 공동교섭단)과 함께 ‘2026년 임금협약 조인식’을 진행했다.
조인식은 경기 용인시 기흥에 위치한 삼성전자 ‘The UniverSE’에서 진행됐다.
이날 행사에는 사측 대표로 여명구 삼성전자 DS(반도체) 부문 피플팀장(부사장)과 김형로 부사장이 참석했으며, 노조에서는 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부(이하 초기업노조) 위원장과 김재원 전국삼성전자노동조합 정책기획국장 등이 자리를 함께했다.
앞서 삼성전자 노사 양측은 노조가 예고했던 총파업 기일 하루 전날인 지난 20일 임금협약 잠정합의안을 극적으로 도출했다.
이어 지난 22일 오후 2시부터 이날 오전 10시까지 전체 조합원을 대상으로 찬반투표를 진행했다.
집계 결과 최종 투표율은 95.5%를 기록했으며, 찬성률 73.7%로 잠정합의안이 최종 가결됐다.
임금교섭 타결에 따라 사측은 현장 경영 안정화와 반도체 공급망 고도화에 속도를 낼 방침이다.
여명구 부사장은 조인식에서 “이번 임금협약 타결을 시작으로 노사가 한 마음이 되어 글로벌 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”며 “끝까지 대화의 끈을 놓지 않고 진정성 있게 교섭에 임해준 노동조합과 임직원 여러분께 깊이 감사드린다”고 감사의 뜻을 전했다.
최승호 위원장은 “임금교섭 과정에서 다소 아쉬운 부분도 존재했으나, 노사가 장기간 대화와 논의를 이어간 끝에 의미 있는 합의점에 도달했다고 생각한다”며 “앞으로도 삼성전자 임직원들의 실질적인 근로조건 개선과 권익 향상을 위해 지속해서 노력하겠다”고 덧붙였다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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