‘탱크데이’ 여파…스벅 매출 일주일 새 84억 급감
스타벅스의 매출이 ‘탱크데이’ 논란 이후 일주일 새 80억원 넘게 줄어든 것으로 나타났다.
신규 앱 설치 건수도 20% 이상 감소했다.
27일 AI 테크 기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 스타벅스의 주간 결제금액은 탱크데이 논란이 불거진 지난 18일부터 24일까지 일주일간 236억9000만원으로 집계됐다.
이는 그 전주인 5월 11~17일 321억6000만원에서 일주일 사이 약 84억7000만원(26.3%) 줄어든 수치다.
직전 주간인 5월 4~10일 결제액 314억8000만원과 비교해도 약 25% 급감했다.
정용진 신세계그룹 회장이 전날 대국민 사과문을 발표한 데 이어 신세계그룹 측이 “굉장히 많은 매출 감소가 있다”고 언급한 것도 이 같은 흐름과 맞물려 주목된다.
같은 기간 또 다른 식음료 브랜드 메가MGC커피의 주간 결제금액은 5월 11~17일 236억9000만원에서 5월 18~24일 222억5000만원으로 6.0% 줄었다.
커피 프랜차이즈 업종 전반의 주간 변동 가능성을 고려하더라도 스타벅스의 감소 폭이 상대적으로 컸던 셈이다.
스타벅스 앱의 신규 고객 유입도 둔화 흐름을 보였다.
스타벅스 앱의 5월 18~24일 신규 설치 건수는 3만6994건으로, 그 전주(4만8441건)보다 1만1447건(23.6%) 줄었다.
이 기간 식음료 브랜드 신규 설치 건수 순위도 2위에서 5위로 내려앉았다.
스타벅스 결제액과 신규 앱 설치가 동시에 큰 폭으로 감소했다는 점에서 이번 사태가 브랜드 신뢰와 소비 심리에 일정 부분 영향을 미쳤을 가능성을 보여주는 지표로도 해석된다.
반면 사용자 수는 오히려 증가했다. 같은 기간 스타벅스 앱의 주간 사용자 수는 390만3668명에서 408만5740명으로 4.7%(18만2072명) 늘었다.
논란 후 기존 이용자들이 스타벅스 공지를 확인하거나 쿠폰 또는 리워드 여부 체크, 잔액 확인 등을 위해 앱 접속 횟수가 늘면서 사용자 수도 일시적으로 증가한 것으로 해석된다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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