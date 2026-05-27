전국 돌며 ‘보복 대행’ 20대 구속 송치…퀵서비스 위장
인천 등 전국을 돌며 보복 대행 범행을 저지른 20대 남성이 구속된 상태로 검찰에 넘겨졌다.
인천 서부경찰서는 재물손괴와 주거침입 등 혐의로 20대 남성 A씨를 구속 송치했다고 27일 밝혔다.
A씨는 지난 13일 오전 5시30분쯤 인천시 서구 청라동 모 아파트단지 내 한 세대 앞 현관문에 페인트칠하고 날계란을 투척한 혐의를 받고 있다.
A씨는 보복 대행을 알선하는 상선 조직의 지시를 받고 퀵서비스 기사로 위장해 이런 일을 벌인 것으로 조사됐다.
그는 인천 서구에서 벌인 범행 외에도 부산과 경북 문경 등 전국을 돌며 3건의 비슷한 범행을 더 벌인 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨가 인천 서구에서 범행을 벌인 지 사흘만인 지난 16일 경북 문경에서 유사한 보복 대행 범행을 저지르고 돌아오던 A씨를 붙잡았다.
앞서 이재명 대통령은 지난 15일 A씨가 인천 서구에서 벌인 범행 내용을 담은 보고서를 소셜미디어(SNS)에 공개하면서 “사적보복대행은 부탁받는 사람도 부탁하는 사람도 모두 중대범죄”라고 지적했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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