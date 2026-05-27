경찰, 삼성바이오로직스 압수수색…노조 영업비밀 유출 혐의
삼성바이오로직스가 영업비밀 자료 유출 혐의로 노동조합위원장을 고소한 사건과 관련해 경찰이 강제수사에 들어갔다.
27일 경찰에 따르면 인천경찰청 안보수사과는 전날 송도 삼성바이오로직스 본사 사업장을 대상으로 압수수색을 진행했다. 경찰은 수사 공정성을 지키기 위해 임의제출이 아닌 압수수색 방식으로 혐의 입증에 필요한 자료를 수집했다.
경찰은 이번 압수수색을 통해 삼성바이오로직스 사내 서버와 자료 보관 시설 등에서 시스템 접속 및 회사 출입 기록 자료 등을 확보한 것으로 전해졌다.
앞서 경찰은 지난달 20일 삼성바이오로직스가 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손과 업무상 배임 등 혐의로 박재성 노조위원장을 고소한 사건에 대해 수사를 벌여왔다.
삼성바이오로직스는 박 위원장이 홍보 관련 부서에서 처리한 세금계산서 등 내부 영업비밀 자료를 편집해 외부에 유포한 것으로 보고 있다. 해당 자료에는 언론사별 광고 집행 내역을 포함한 기업 정보 등이 담겼다. 또 파일의 문서 속성에는 작성자란에 박 위원장 이름이 표시된 것으로 알려졌다.
그러나 박 위원장과 노조 집행부는 관련 의혹을 전면 부인하고 있다. 박 위원장은 노조 단체 대화방에서 “배포한 적 없다”라는 취지의 주장을 한 것으로 전해졌다. 아울러 노조는 해당 자료가 기밀에 해당하지 않았고 사측의 행태를 알리고자 관련 내용을 조합 소식지에 실었을 뿐이라는 입장을 내놨다.
경찰 관계자는 “구체적인 수사 상황 등은 설명하기 어렵다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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