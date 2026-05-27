에픽게임즈, 차세대 ‘언리얼 엔진6’ 공개… ‘로켓 리그’에 첫 도입
에픽게임즈가 24일 프랑스 파리에서 열린 e스포츠 행사에서 차세대 게임 개발 엔진인 ‘언리얼 엔진 6’의 개발 소식을 깜짝 발표했다.
이번 신형 엔진은 기존 버전에서 지적이 많았던 화면 끊김 현상과 콘솔 기기에서의 최적화 한계를 극복하는 데 기술적 역량을 집중했다.
가장 큰 변화는 기존의 단일 스레드 기반 환경을 멀티스레드 기반 구조로 개편해 성능의 병목 현상을 해결한다는 점이다.
이와 함께 전통적인 전문 언리얼 엔진 개발 환경과 포트나이트 언리얼 에디터 등 크리에이터 도구를 하나의 생태계로 통합한다.
이를 통해 개발자들은 서로 다른 프로젝트와 플랫폼 사이에서도 제약 없이 에셋을 공유할 수 있게 된다.
신형 엔진이 가장 먼저 적용될 게임으로는 2015년에 출시된 ‘로켓 리그’가 낙점됐다. 향후 주요 핵심 타이틀에도 순차적인 업그레이드가 진행될 예정이다.
구체적인 엔진 출시 시기는 밝혀지지 않았으나 업계는 향후 2년에서 3년 정도의 테스트를 거쳐 2028년경 정식 빌드가 공개될 것으로 전망하고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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