부산도시공사, 조직 통합 속 상생 노사문화 구축
복수노조 통합 등 조직 안정화 성과
공공기관 개편 속 노사 협력체계 구축
직장어린이집 추진 등 조직문화 개선
부산도시공사가 상생과 협력 중심의 노사문화를 인정받아 ‘2026년 노사관계우수기업’ 인증을 처음 획득했다.
부산도시공사는 한국경영인증원(KMR)으로부터 노사관계 우수기업 인증을 받았다고 27일 밝혔다.
노사관계우수기업 인증은 노사 대표자 리더십과 노사관계 성숙도, 직원 만족도 등을 종합 평가해 신뢰와 존중 기반의 노사문화를 구축한 기업에 부여된다.
공사는 지난해 노·사·정 협의를 통해 복수노조를 통합하고, 삼원화된 직종 체계를 통합하는 등 안정적인 노사 협력체계를 구축한 점에서 높은 평가를 받았다고 설명했다. 직장어린이집 건립 추진 등 조직문화 개선 노력도 평가에 반영됐다.
공사는 그간 부산시 공공기관 통폐합과 조직 개편 과정에서도 안정적인 노사 협력체계를 구축하기 위해 노력해왔다. 부산시는 공공기관 효율화 정책에 따라 기존 25개 공공기관을 21개로 통폐합했으며 부산도시공사는 지난 2023년 도시재생 기능 일원화를 위해 부산도시재생지원센터의 사업과 인력을 이관받았다.
공사는 지난 22일 노사 양측 대표가 참석한 가운데 ‘노사관계우수기업 인증패 수여식’을 열고 평가 결과를 바탕으로 지속 가능한 상생형 노사문화 구축 의지를 다졌다.
신창호 부산도시공사 사장은 “이번 인증은 노사가 서로 신뢰하고 협력해온 노력의 결실”이라며 “앞으로도 상생과 소통을 기반으로 모두가 함께 성장하는 건강한 조직문화를 만들어가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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