1인당 GRDP 30여년 꼴찌 대구, 건설업 침체까지 발목잡아
30년 넘게 1인당 지역내총생산(GRDP) 전국 꼴찌를 기록하고 있는 대구의 경제 상황이 나아질 기미를 보이지 않고 있다. 최근 건설경기 침체까지 겹치며 대구경제 반등 희망을 꺾고 있다.
27일 대구정책연구원이 지역 경제 상황을 분석한 ‘대구정책브리프’ 자료에 따르면 대구 1인당 GRDP는 1995년 이후 30년 넘게 전국 꼴찌를 차지했다. 2024년 기준 대구 1인당 GRDP는 3137만원으로 가장 높은 울산(8519만원)과 비교해 2배 이상 차이가 난다. GRDP는 2024년 기준 66조6000억원으로 1985년(15조6000억원) 이후 꾸준히 성장했지만 전국에서 차지하는 비중은 1985년 5.2%에서 2024년 2.9%로 감소했다.
대구정책연구원은 최근 건설업 부진까지 겹치면서 대구경제 반등 동력이 약화되고 있다고 분석했다. 대구 경제 성장률은 2023년 0.1%를 기록한 후 2024년 -0.8%, 2025년 -1.3%로 나타나 2년 연속 역성장을 기록했다. 대구 건설업 성장률은 2023년 -2.9%, 2024년 -21.4%, 2025년 -17.9%로 3년 연속 감소세를 보였다. 특히 2024년부터 급격히 악화된 것으로 나타났다. 최근 성장률 하락에 건설업의 역성장이 큰 영향을 미친 것으로 풀이된다.
대구정책연구원은 건설업 부진에 대해 주택 과잉공급, 미분양주택 적체, 건설사 유동성 악화, 부동산 수요심리 위축, 원자재 가격 상승 등의 단기 요인과 저출산·고령화 심화, 청년층 순유출 지속, 지역 전통 제조업 쇠퇴, 투자 여력 위축 등 장기·구조적 요인이 복합적으로 작용한 결과라고 분석했다. 부동산 경기 위축과 건설업 부진에 따라 지방세 취득세수 감소가 나타나고 있어 정책적 지원이 필요하다는 진단도 내렸다.
대구정책연구원 관계자는 “대구 건설업은 다양한 전후방 산업과 연계돼 있어 부진 시 지역경제 위축 우려가 크다”며 “민선 9기 출범 후 대구경제 조기 회복을 위한 추가경정예산을 편성해 부동산 경기를 살릴 수 있는 과제들을 추진할 필요가 있다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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