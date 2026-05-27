이 대통령 “YS 꿈꾼 해양강국 도약 앞당길 것”
이재명 대통령이 부산을 찾아 “김영삼 전 대통령이 꿈꿨던 해양 강국 대한민국으로의 힘찬 도약을 앞당길 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 27일 부산 영도구에서 개최된 제31회 바다의 날 기념식에서 “1996년 김영삼정부의 해양수산부 출범은 해운과 항만, 조선과 해양산업, 수산업의 경쟁력을 키워 대한민국을 해양 강국으로 도약시키겠다는 강력한 의지의 표명이었다”며 이처럼 말했다.
이 대통령은 “대한민국은 유라시아와 인도·태평양을 잇는 중심축이 돼 주변국의 자유로운 항행과 열린 무역 질서를 수호할 것”이라며 “모두가 바다를 함께 누리고 바다에서 함께 번영하는 새로운 해양 질서를 주도해 나가겠다”고 강조했다.
구체적으로는 해운·항만사업을 단순 물류 산업을 넘어선 국가전략산업으로 키우겠다고 선언했다. 이 대통령은 “글로벌 해운 공급망 회복에 속도를 내 우리 손으로 온전히 통제할 수 있는 해운 공급망을 새롭게 구축하겠다”며 “해운과 조선의 상생 발전 생태계 구축, 해상보험과 선박금융, 해운 서비스 산업도 폭넓게 육성해 해운산업의 기초체력을 든든하게 보강하겠다”고 밝혔다.
동남권에 대한 투자 의지도 연이틀 내비쳤다. 이 대통령은 “동남권은 대한민국의 자랑스러운 남부 해양수도권”이라며 “남부 해양수도권 육성은 단순히 특정 지역 개발의 문제가 아니다. 대한민국이 치열한 글로벌 경쟁에서 살아남기 위한 생존 전략인 동시에 해양강국의 비전을 일자리와 지역 활력으로 직결시키는 균형성장 전략의 핵심”이라고 강조했다. 그러면서 해양수산부 이전에 이어 해사법원·동남권 투자공사 설립 등으로 해양클러스터를 완성하겠다고 공언했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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