이 대통령 “YS 꿈꾼 해양강국 도약 앞당길 것”

이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식 기념사를 마치고 이동하고 있다. 연합뉴스

인도·태평양을 잇는 중심축이 돼 주변국의 자유로운 항행과 열린 무역 질서를 수호할 것”이라며 “모두가 바다를 함께 누리고 바다에서 함께 번영하는 새로운 해양 질서를 주도해 나가겠다”고 강조했다.

구체적으로는 해운·항만사업을 단순 물류 산업을 넘어선 국가전략산업으로 키우겠다고 선언했다. 이 대통령은 “글로벌 해운 공급망 회복에 속도를 내 우리 손으로 온전히 통제할 수 있는 해운 공급망을 새롭게 구축하겠다”며 “해운과 조선의 상생 발전 생태계 구축, 해상보험과 선박금융, 해운 서비스 산업도 폭넓게 육성해 해운산업의 기초체력을 든든하게 보강하겠다”고 밝혔다.