술자리서 흉기 휘두른 60대 체포…1명 숨지고 2명 다쳐
충남 천안의 한 술집에서 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 한 60대가 현행범으로 체포됐다.
충남 천안서북경찰서는 살인 혐의로 60대 A씨를 체포해 조사하고 있다고 27일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 10시22분쯤 천안 서북구 성정동 한 술집에서 함께 술을 마시던 지인 60대 B씨 등 3명에게 흉기를 휘둘러 이 중 1명을 숨지게 한 혐의를 받는다.
A씨가 휘두른 흉기에 1명이 숨졌고, 나머지 2명은 중상과 경상을 입은 것으로 확인됐다.
A씨는 술자리에서 대화 도중 감정이 격해져 평소 갖고 다니던 흉기를 꺼내 범행한 것으로 조사됐다.
경찰 관계자는 “A씨는 진술을 거부하고 있고, 다친 피해자들도 술에 취한 채 병원에 실려간 상황”이라며 “자세한 범행 동기 등을 조사할 계획”이라고 말했다.
경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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