영업비밀 해외유출 신고·기여자, 최대 2억원 포상 받는다

지식재산처 이 같은 내용을 포함한 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’의 일부 개정법률 및 시행령·시행규칙을 28일부터 시행한다고 27일 밝혔다.

현행 부정경쟁방지법은 위조상품 신고에 대해서만 포상금을 지급할 수 있도록 규정하고 있다. 개정안은 국내 기업의 영업비밀 해외유출 범죄를 신고하거나, 유출을 방지하는데 결정적인 기여를 한 이에게까지 포상금을 줄 수 있도록 포상 범위를 확대했다.

개정법 및 시행령 등에 따르면 영업비밀 해외유출 방지 포상금은 최대 2억원까지 지급 가능하다. 지재처는 신고 및 기여 행위가 실제 수사의 단서가 됐는지 등을 종합적으로 판단해 포상금 지급 여부와 금액을 결정한다.

내부자의 자발적 신고를 유도할 경제적 유인책이 마련되는 만큼 기술유출 억제, 유출 피해 조기 차단 효과가 발생할 것으로 기대된다.

영업비밀 해외유출은 국가 경쟁력과 경제안보를 흔들 수 있는 중대한 범죄”라고 말했다.

“국민 여러분의 소중한 제보가 기술을 지키는 골든타임 확보에 큰 힘이 될 것”이라고 강조했다.