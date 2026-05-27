e스포츠 재단, 국가대표 선발 직접 관여
E스포츠 재단, ‘ENC 2026’ 글로벌 예선 및 세부 시스템 공개
E스포츠 재단(EF)이 오는 11월 2일부터 29일까지 사우디아라비아 리야드에서 개최되는 ‘e스포츠 네이션스 컵 2026(ENC 2026)’을 앞두고 주요 일정과 시스템을 27일 발표했다.
이날 EF는 국제 대회 선수 성적을 바탕으로 순위를 산정해 상위 국가에 본선 직행 초청권을 부여하는 ‘ENC 팀 랭킹’과 팬들이 직접 라인업을 구성하는 플랫폼 ‘팀 빌더’를 공개했다.
이와 함께 글로벌 예선 프로그램인 ‘로드 투 ENC’를 시작한다. 이번 예선에는 150개 이상 국가에서 10만명 이상의 선수가 참가할 것으로 예상된다. 총 16개 종목으로 진행된다. 종목 생태계 특성을 반영해 랭킹 산정과 오픈 예선 등 여러 모델을 결합했다.
‘Dota 2’와 ‘리그 오브 레전드’ 및 ‘발로란트’와 ‘PUBG: 배틀그라운드’ 등 팀 종목은 제출된 로스터와 랭킹을 바탕으로 진출을 결정한다.
‘체스’와 ‘EA SPORTS FC’ 등 개인 종목은 오픈 예선과 랭킹 기반 초청을 활용한다.
또한 와일드카드 슬롯 체계를 도입했다. 상대적으로 기반이 작은 국가도 경쟁할 수 있도록 ‘솔리다리티 슬롯’과 ‘호스트 리전 슬롯’ 및 ‘스페셜 인바이트’ 제도를 운영한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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