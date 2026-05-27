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코레일 “서소문 사고로 27일 열차 운행률 평시 80%”

입력:2026-05-27 10:52
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26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 서울역 열차 출발 안내 현황판에 중단된 열차 정보가 표시되고 있다. 연합뉴스

서울 서대문구 서소문 공사현장 붕괴사고의 여파로 27일 열차 운행률이 평시 대비 80.8% 수준으로 감소했다.

한국철도공사(코레일)에 따르면 이날 전체 열차 운행 횟수는 평시 683회보다 131회 적은 552회로 조정됐다.

KTX 및 KTX-이음 등 고속열차는 331회에서 245회로 감소했다. 운행중지 구간은 행신~서울, 서울~청량리 등이다.


ITX-새마을·마음, 무궁화호 등 일반 열차는 352회에서 307회로 줄며 87.2%의 운행률을 보였다.

ITX-새마을·마음은 경부·호남·전라선 모두 수원역에서 출발하고 도착한다. 무궁화호의 경우 경부·호남·전라선 모두 대전과 서대전역에서 출발·도착하고, 장항선 열차는 천안역에서 시종착한다. 전동열차 경의선은 문산역~수색역 구간을 운행 중이다.

운행 조정 승차권을 환불할 때 위약금은 발생하지 않으며 신용결제한 승차권은 자동 환불 처리된다.


코레일 관계자는 “서울시의 사고 복구작업 진행 상황에 따라 열차 운행이 추가 조정될 수 있다”며 “열차 이용 전 반드시 모바일 앱 코레일톡과 홈페이지, 철도고객센터에서 열차 시각 및 운행 상황을 확인해주시길 바란다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

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