코레일 “서소문 사고로 27일 열차 운행률 평시 80%”

26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 서울역 열차 출발 안내 현황판에 중단된 열차 정보가 표시되고 있다. 연합뉴스

전체 열차 운행 횟수는 평시

552회로 조정됐다.

운행중지 구간은 행신~서울, 서울~청량리 등이다.

ITX-새마을·마음은 경부·호남·전라선 모두 수원역에서 출발하고 도착한다. 무궁화호의 경우 경부·호남·전라선 모두 대전과 서대전역에서 출발·도착하고,

장항선 열차는 천안역에서 시종착한다.

운행 조정 승차권을 환불할 때 위약금은 발생하지 않으며 신용결제한 승차권은 자동 환불 처리된다.

코레일 관계자는 “서울시의 사고 복구작업 진행 상황에 따라 열차 운행이 추가 조정될 수 있다”며 “

열차 이용 전 반드시 모바일 앱 코레일톡과 홈페이지, 철도고객센터에서 열차 시각 및 운행 상황을 확인해주시길 바란다”고 말했다.