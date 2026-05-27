코레일 “서소문 사고로 27일 열차 운행률 평시 80%”
서울 서대문구 서소문 공사현장 붕괴사고의 여파로 27일 열차 운행률이 평시 대비 80.8% 수준으로 감소했다.
한국철도공사(코레일)에 따르면 이날 전체 열차 운행 횟수는 평시 683회보다 131회 적은 552회로 조정됐다.
KTX 및 KTX-이음 등 고속열차는 331회에서 245회로 감소했다. 운행중지 구간은 행신~서울, 서울~청량리 등이다.
ITX-새마을·마음, 무궁화호 등 일반 열차는 352회에서 307회로 줄며 87.2%의 운행률을 보였다.
ITX-새마을·마음은 경부·호남·전라선 모두 수원역에서 출발하고 도착한다. 무궁화호의 경우 경부·호남·전라선 모두 대전과 서대전역에서 출발·도착하고, 장항선 열차는 천안역에서 시종착한다. 전동열차 경의선은 문산역~수색역 구간을 운행 중이다.
운행 조정 승차권을 환불할 때 위약금은 발생하지 않으며 신용결제한 승차권은 자동 환불 처리된다.
코레일 관계자는 “서울시의 사고 복구작업 진행 상황에 따라 열차 운행이 추가 조정될 수 있다”며 “열차 이용 전 반드시 모바일 앱 코레일톡과 홈페이지, 철도고객센터에서 열차 시각 및 운행 상황을 확인해주시길 바란다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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