다급했던 고위험 산모 광주∼인천 헬기이송…백일 맞은 세쌍둥이

광주에서 헬기로 인천으로 이송돼 태어난 세쌍둥이의 백일을 앞둔 26일 가천대 길병원 산부인과 김석영 교수(오른쪽 세번째), 소아청소년과 조혜정 교수(오른쪽 네번째), 이금숙 간호본부장(왼쪽 첫번째) 등 의료진들이 참석한 가운데 세쌍둥이의 부모와 친정어머니가 아기들을 안고 기념촬영을 하고 있다. 길병원 제공

소식을 접한 가천대 길병원은 지난 2월 4일 신생아집중치료병상을 확보하고 한씨의 이송을 결정했다. 그러나 광주에서 인천까지 차량으로 이동하려면 4시간 이상이 걸렸다. 앰뷸런스에서 세쌍둥이를 출산할 경우 초미숙아로 태어난 신생아들의 건강도

장담할 수 없었다.

길병원 산부인과 의료진들은 전남대병원 의료진들과 헬기 이송이 가능한지 긴밀히 상의했다. 다행히 광주119를 통해 소방헬기 이송이 가능하다는 것을 파악할 수 있었다. 이에 오후 1시 광주를 출발한 한씨는 오후 2시20분쯤 길병원에 무사히 도착할 수 있었다.