울주 퇴직교원 40인 “음주전력 김시욱 울주군수 후보 즉각 사퇴하라”
울산 울주군 지역의 퇴직 교육자들이 음주운전 전력이 있는 김시욱 울주군수 후보의 즉각적인 사퇴를 촉구하고 나섰다.
‘울주를 사랑하는 퇴직교원 40인’은 27일 성명서를 내고 김시욱 후보의 과거 음주운전 전력에 대해 강한 우려를 표명하며 공직후보자로서의 자격을 정면으로 비판했다.
이들은 성명서에서 “평생 교육 현장에서 아이들에게 법과 질서, 책임과 양심을 가르쳐 온 교육자로서 무거운 마음으로 이 자리에 섰다”며 “지역 행정과 군민의 안전을 책임지겠다는 지방자치단체장 후보가 음주운전 전력을 가지고 있다는 사실은 공직윤리와 사회적 책임 측면에서 결코 가볍게 볼 사안이 아니다”라고 지적했다.
이어 “음주운전은 타인의 생명과 안전을 위협하고 사회적 신뢰를 무너뜨리는 중대한 위법행위”라고 규정하며 김 후보를 향해 두 가지 사항을 강력히 요구했다.
우선 과거 음주운전 전력에 대해 군민 앞에 진솔하게 반성하고 공개 사과할 것을 요구했다.
이들은 공직을 맡고자 하는 사람이라면 과거에 대한 책임 있는 성찰과 군민에 대한 설명이 먼저라고 강조했다.
이어 군민과 교육가족 앞에서 스스로 거취를 결단하고 후보직에서 즉각 사퇴할 것을 촉구했다.
지역의 미래와 아이들의 올바른 가치관 형성을 책임지는 자리인 만큼, 더욱 높은 도덕성과 준법정신이 요구된다는 이유에서다.
이어 퇴직교원들은 울주군 유권자들을 향해서도 현명한 선택을 내려줄 것을 호소했다.
이들은 “이번 선거는 단순히 사람을 뽑는 선거가 아니라, 우리 아이들의 미래와 지역의 가치를 선택하는 선거”라며, “후보자의 정책뿐만 아니라 도덕성, 책임감, 준법정신까지 엄중하게 살펴봐 달라”고 당부했다.
마지막으로 “교육의 가치는 말이 아니라 삶으로 증명되어야 한다”며 “아이들에게 법과 책임을 가르쳐 온 교육자로서 올바른 공직 가치와 지역의 미래를 위해 이번 선거 과정을 끝까지 지켜볼 것”이라고 덧붙였다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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