하닉도 시총 1조달러 클럽… 삼전 이어 두 번째
SK하이닉스가 시가총액 1조 달러 클럽에 가입했다. 삼성전자에 이어 국내 기업으론 두 번째다.
한국거래소 등에 따르면 SK하이닉스는 이날 오전 10시30분 기준 전장 대비 10.38% 급등한 226만5000원에 거래됐다. 시총도 전날(1462조4653억원)보다 크게 늘어 1600조원을 넘겼다. 같은 시각 달러/원 환율(달러당 1504.70원)을 적용할 시 1조 달러를 넘는 금액이다.
시총 1조 달러를 넘는 기업은 세계적으로도 극소수다. 엔비디아·알파벳 등 빅테크를 필두로 14개 기업만이 시총 1조 달러 클럽에 가입한 상태였는데, 여기에 SK하이닉스까지 가세한 것이다.
이로써 SK하이닉스는 시총 1조 달러를 넘긴 두 번째 국내 기업이 됐다. 앞서 삼성전자가 지난 6일 국내 기업 최초로 이정표를 세웠다. 아시아 기업으로는 대만 TSMC 또한 1조 달러 클럽 일원이다.
눈에 띄는 것은 SK하이닉스의 성장세다. 반도체 슈퍼사이클 속에서도 고대역폭메모리(HBM) 시장 경쟁력을 무기로 경쟁사 대비 급격한 성장을 거듭한 결과, 최근 1년간 9배 넘게(시총 기준) 몸집을 불렸다. 삼성전자의 경우, 같은 기간 5배가량 성장했다. SK하이닉스의 고공행진이 이어지면서 시장 일각에서는 양사의 시총 역전 현상이 현실화할 수 있다는 관측까지 흘러나온다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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