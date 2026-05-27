넷마블 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’, 28일 개발자 라이브 방송
넷마블이 신작 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’의 개발자 라이브 방송 ‘On the road’를 28일 오후 7시 생방송으로 진행한다.
이번 라이브 방송은 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’의 공식 유튜브 채널에서 실시간으로 송출된다. 넷마블 문준기 사업본부장과 넷마블네오 장현일 PD 및 이현경 아나운서가 출연한다.
이들은 게임 출시 이후 처음으로 진행되는 내달 10일 업데이트 일정과 새롭게 추가되는 주요 콘텐츠에 대해 소개한다.
또한 그랜드론칭 이후 ‘스팀’ 플랫폼을 비롯한 여러 채널에서 수집된 이용자들의 주요 의견과 동향을 짚어보고 이에 대한 답변과 향후 개선 방향을 공개한다.
실시간 채팅을 통한 이용자 질의응답 시간도 함께 진행해 게임에 대한 궁금증에 개발진이 직접 답변하며 소통할 방침이다.
‘왕좌의 게임: 킹스로드’는 미국 HBO의 ‘왕좌의 게임’ 시리즈 중 시즌4를 배경으로 개발된 오픈월드 액션 역할수행게임이다. 넷마블이 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO의 공식 라이선스를 획득해 제작했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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